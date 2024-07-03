В Юнусабадском районе Ташкента на пересечении улиц Мойкургон и Коракамиш рано утром в среду произошёл разрыв магистральной трубы водопровода диаметром 1200 мм, из-за чего улицы затопило водой. Фотографии и видеозаписи затопленных улиц и дворов появились в социальных сетях.





Предприятие «Тошкент шахар сув таъминоти» сообщило, что в связи с аварией отключено водоснабжение потребителей в махаллях «Тикланиш» (проезды 1−6, улица Гишткургон), «Астрабод», «Туркистон», «Собиробод», завода «Зенит», Академии прокуратуры и других объектов.





Сейчас ведётся работа по устранению аварии. В районы, где отключена вода, направлены водовозы.

Движение транспорта на затопленных улицах остановлено. Автобусы маршрутов 6, 24 и 142 могут ездить с нарушением графика, сообщили в «Тошшахартрансхизмат».