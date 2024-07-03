Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провёл переговоры с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпинем 3 июля в рамках программы рабочего визита в Астану, сообщила пресс-служба главы государства.

Отмечалось, что до конца года запланировано проведение второго заседания Стратегического диалога министров иностранных дел в Ташкенте. В ближайшее время ожидается визит высокой парламентской делегации Китая в Узбекистан.

В 2023 году товарооборот между странами достиг 14 млрд долларов. Стороны отметили возможности по доведению этого показателя в ближайшей перспективе до 20 млрд долларов.





Текущий портфель инвестиционных проектов оценивается в 50 млрд долларов. С начала года в стране освоено более 3 млрд долларов китайских инвестиций, создано свыше 500 новых совместных предприятий, говорится в сообщении.

Главы стран также обсудили недавний запуск узбекско-китайского технопарка и первого в регионе производства электромобилей BYD в Джизакской области.

С фондом «Шёлковый путь» создана инвестиционная платформа, а при содействии Эксимбанка Китая завершается строительство олимпийского городка в Ташкенте. Ожидается открытие регионального филиала этого банка в столице.

Шавкат Мирзиёев дал высокую оценку активизации межрегиональных обменов. С начала года главы всех регионов неоднократно посетили Китай, в Узбекистане побывали делегации Синьцзян-Уйгурского автономного района, провинций Аньхой, Цзянси, Цзянсу, Чжэцзяна, Шаньдуна, Шэньси и Шанхая. Открыты торговые дома в Пекине, Урумчи и ряде других городов.

В 2025 году планируется провести второй Форум регионов.

Президент Узбекистана особо отметил поддержку председателя КНР в вопросах практического взаимодействия в области борьбы с бедностью. Предложено принять долгосрочную программу по обмену опытом в этом направлении.

Стороны также обсуждали важность скорейшего начала практических работ по строительству железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан.

Шавкат Мирзиёев подтвердил «неизменную позицию узбекской стороны в вопросах поддержки политики „одного Китая“ и борьбы с „тремя силами зла“ (терроризм, экстремизм и сепаратизмом)».

На днях в Ташкенте состоится Форум институтов Конфуция в Центральной Азии. Намечены планы по открытию в Узбекистане филиалов вузов КНР, широкому внедрению китайской системы профессионального образования — «Мастерская Лу Бань». Предложено провести второй Образовательный форум в следующем году.

В завершение переговоров Шавкат Мирзиёев пригласил Си Цзиньпиня посетить Ташкент с визитом.





По данным «Синьхуа», Си Цзиньпин заявил, что Китай твёрдо поддерживает Узбекистан в защите своей национальной независимости, суверенитета и безопасности. Китай всегда является надёжным другом и партнёром Узбекистана, сказал он.