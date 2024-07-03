Стоимость продажи сети заправок UNG Petro и Чиназского нефтеперерабатывающего завода, принадлежавших «Узбекнефтегазу», могла составить 519 млрд сумов, следует из консолидированного финансового отчёта компании за 2023 год с заключением аудитора. На это обратил внимание финансист Отабек Бакиров.

Сделка состоялась в ноябре 2023 года (по среднему курсу ЦБ в том месяце — 42,3 млн долларов).





Согласно отчёту, чистая балансовая стоимость двух активов стоимостью 547 млрд сумов составляет 259 млрд сумов (за вычетом обязательств/задолженности). Разница в размере 260 млрд сумов между балансовой стоимостью чистых активов нефтезавода и сети заправок и вознаграждением, полученным на дату выбытия, была признана как неоперационный доход.

Исходя из этого, сумма вознаграждения составляет 519 млрд сумов (260+259).

При этом в финансовой отчётности общая сумма неоперационных доходов указана как 194 млрд сумов. Это может означать, что компания зафиксировала убытки в 66 млрд сумов от продажи других неозвученных активов или она получила не всю сумму сразу, то есть оплата могла быть в рассрочку.





В другом финансовом отчёте говорится, что доход от реализации UNG Petro составил 106,06 млрд сумов, Чиназского НПЗ — 46,12 млрд сумов (в сумме — 152,18 млрд сумов). В документе не отмечается, является ли это общей суммой положенных выплат за активы или только частью.

В середине мая представитель «Узбекнефтегаза», пожелавший остаться анонимным, сообщил «Газете.uz», что только сеть из 69 заправок была продана за сумму в пределах 50 млн долларов. Однако, как следует из отчётов, сумма двух объектов оценена приблизительно в 42,3 млн долларов.

В начале марта «Газета.uz» сообщала, что владельцем крупнейшей сети заправок в Узбекистане UNG Petro (уставной фонд — 265 млрд сумов) стала Petroleum Technology Group, принадлежащая Данияру Камилову (сыну Абдулазиза Камилова, бывшего министра иностранных дел, ныне заместителя секретаря Совбеза при президенте) с уставным фондом 101 млн сумов.

Эта же компания стала владельцем Чиназского нефтеперерабатывающего завода.

Агентство по управлению государственными активами до сих пор не сообщило о деталях сделки (неизвестно, когда, за какую сумму и на каких условиях была приватизирована UNG Petro, был ли проведён конкурс/тендер).

В инвестиционной программе за первый квартал 2024 года указано, что «Узбекнефтегаз» в 2023—2024 годах построит две заправки в Бухарском районе и Сергелийском районе Ташкента за 2,5 млн долларов. Таким образом, строительство одной станции может обходиться в 1,25 млн долларов (69 заправок — минимум 86 млн долларов) без учёта стоимости земли, расположения объектов, узнаваемости бренда.

Согласно данным Налогового комитета, оборот UNG Petro в 2023 году составил 2,24 трлн сумов (около 178 млн долларов), что на 20,4% больше, чем в 2022 году (1,86 трлн сумов). При этом компания уплатила налоги на 85,5 млрд сумов, что меньше показателя предыдущего года почти в 2 раза (156,3 млрд сумов), поскольку в 2023 году продажа бензина Аи-80 была освобождена от акцизного налога.