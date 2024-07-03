Австрия — Турция 1:2

Когда автор обзора пишет эти строки, ещё неизвестно, сколько людей вышли на улицы в Турции после финального свистка матча в Лейпциге отпраздновать прорыв сборной этой страны в четвертьфинал ЧЕ-2024. Зато точно известно, что в Германии проживает большая турецкая диаспора, которая неистово поддерживала свою команду все 90+ минут на «Ред Булл-Арена».

С начала игры не прошло и двух минут, а турецкие футболисты уже успели при подаче углового воспользоваться ошибкой соперника в штрафной, и Демирал открыл счёт. Потомки янычар не захотели оставаться в долгу и спустя ещё две минуты хотели подарить гол сопернику в схожей ситуации, но австрийцы от подарка отказались, решив забивать самостоятельно, посулив продолжение голевой феерии.

Нынешний наставник Das Team Ральф Рангник — король «гегенпрессинга», дисциплины и запредельной самоотдачи. Именно эти составляющие вывели австрийцев в плей-офф с первого места в группе. В марте в товарищеском матче австрийцы разнесли турецкую команду — 6:1, теперь это кажется сплошным недоразумением или какой-то турецкой стратегической хитростью.

Тренер турков Винченцо Монтелла побил Рангника его же футболом, основанным на плотной защите и разящей контратаке. После яркого эмоционального начала итальянец может спрятать игру турков в кокон, тем более, что ударный форвард Йылмаз, как магнит, притягивал к себе мяч, но делиться им с партнёрами совершенно не желал. В такой ситуации очень кстати пришёлся второй гол Демирала, который в этой игре показал себя мастером оставлять в дураках австрийских защитников во время подачи угловых.

После 70-й минуты австрийцы осадили штрафную турков, словно их исторические предки времён войны с Османской империей. Вышедший со скамейки Грегорич отдал алаверды в честь голов, забитых с углового. Остальной набор атакующих инструментов — напористость Арнаутовича, точность и сила удара Забитцера — подопечными Рангника остался невосстребованным.

Фото: UEFA EURO 2024 / X

А затем настал миг славы турецкого кипера Гюнока с его пока самым лучшим сейвом в карьере — выданная статистика показала, что только в 6% случаев вратарь мог бы потащить удар такой сложности от Баумгартнера.

Теперь у турецких, да и не только, СМИ будет чем заполнить первые полосы сегодняшних газет или главные страницы сайтов. Турция в четвертьфинале 7 июля сыграет с Нидерландами — тоже хороший анонс для масс-медиа.

Статистика матча

Лейпциг, «Ред Булл-Арена».

Судья: Артур Суареш Диаш (Португалия)

Голы: Грегорич (66) — Демирал (1, 59)

Австрия: Пенц, Пош, Дансо, Линхарт (Вёбер, 4), Мвене (Прасс, 46), Зайвальд, Лаймер (Гриллич,65), Баумгартнер, Забитцер, Шмид (Грегорич, 46), Арнаутович.

Турция: Гюнок, Мюльдюр, Демирал, Бардакджи, Кадыоглу, Юксек (Озджан, 58), Гюлер (Йокушлу, 78), Айхан, Кёкчю (Кахведжи, 83), Йылдыз (Актюркоглу,78), Йылмаз.

Предупреждения: Шмид, Линхарт — Кёкчю, Юксек.