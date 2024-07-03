В Узбекистане раскрыта деятельность трансграничной преступной группы, занимавшейся поставкой из Индии через Казахстан крупных партий лекарственных средств негарантированного качества. Оперативное мероприятие было проведено Службой государственной безопасности совместно с Пограничными войсками и специализированным таможенным комплексом «Ташкент-Аэро» Таможенного комитета, сообщила пресс-служба СГБ.

В ходе оперативного мероприятия было установлено, что очередная партия лекарств была доставлена из Дели в Алматы транзитом через Ташкент, затем привезена в приграничное село Достык Сарыагашского района Туркестанской области Казахстана и через секретный тоннель переправлена в махаллю Урикзор Ташкентского района Ташкентской области.

Тоннель длиной 310 м выходил в доме жителя махалли Урикзор 1975 года рождения. Сообщается, что он оборудован вентиляцией и освещением, в нём также предусмотрены тележки и канаты для переправки грузов.





У предполагаемых членов преступной группы были изъяты 17048 упаковок лекарств индийского производства 107 наименований, в том числе «Альбумин», «Ремдесивир», «Меропенем» и другие. Их общая стоимость оценена более чем в 1 млрд сумов.

Возбуждено уголовное дело, задержано несколько человек, подозреваемых в участии в преступной группе. Их число не называется, на видео видно четыре человека.

До этого сообщалось об обнаружении целого ряда тоннелей, ведущих в Кыргызстан, по которым поставлялись контрабандные товары.

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