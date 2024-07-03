Законодательная палата Олий Мажлиса Узбекистана на заседании 2 июля приняла в первом чтении законопроект «О космической деятельности», сообщила пресс-служба нижней палаты парламента (видео).

Советник министра цифровых технологий Жамшид Эгамбердиев сообщил, что в 2023 году за счёт внедрения космических технологий в отраслях экономики выявлено около 47 тысяч нарушений закона. В результате объём потенциальных поступлений в пользу государства составил 265 млрд сумов.

По его словам, с каждым годом растёт спрос силовых ведомств на космическую фотосъёмку и её анализ в сфере обороны и безопасности. Если в 2022 году им переданы снимки и анализ объектов и регионов на площади 2,5 млн гектаров, то к концу 2023 года показатель вырос в 4,5 раза — до 11 млн га. Ожидается, что в 2025 году этот показатель увеличится в 6,5 раза.

Сегодня отсутствует закон с определением принципов космической деятельности, основными направлениями государственной политики, органов, ответственных за сферу, их полномочия и задачи, чтобы регулировать сферу.

Одной из основных целей космической деятельности является содействие укреплению стабильного социально-экономического развития страны, обороноспособности и безопасности, ускорению цифровизации отраслей экономики.

При разработке документа изучены законы 16 стран по этому направлению, он также создан в соответствии с документами ООН о космической деятельности.

При космической деятельности строго запрещается создание прямой угрозы жизни и здоровью людей, запуск оружия массового поражения в космическое пространство, размещение его в космосе или испытание такого оружия, использование космических технологий и (или) небесных тел для оказания негативного воздействия на окружающую среду, нарушение международных норм и стандартов по загрязнению воздуха.

В качестве основных направлений государственной политики в космической сфере определяются:

создание и развитие национального рынка космических услуг;

создание космических объектов и их использование;

развитие системы подготовки, переподготовки квалифицированных кадров в отрасли;

зондирование Земли с помощью космических аппаратов, космический мониторинг в отраслях.

Кроме того, определяется, что запуск в космос космических объектов, принадлежащих иностранным физическим или юридическим лицам, или их возвращение на Землю с использованием воздушного пространства Узбекистана должны согласовываться с уполномоченными органами в сфере обороны и экологии.

В случае гибели людей или животных в результате запуска космического объекта, а также нанесения ущерба гражданам и окружающей среде предусматривается возмещение в порядке, установленном Гражданским кодексом.

Законопроект, как ожидается, послужит регулированию космической отрасли и приданию ей юридического статуса, решению таких вопросов, как управление рисками, защита окружающей среды, поддержание мира и безопасности, которые могут возникнуть в результате космической деятельности.

Депутаты приняли документ в первом чтении.

Генеральный директор Агентства «Узбеккосмос» Шухрат Кадиров также представил проект закона о присоединении Узбекистана к договору о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела (Лондон, Москва и Вашингтон, 27 января 1967 года).

На начало 2024 года это соглашение ратифицировано 114 странами. Договор устанавливает основу правового статуса космического пространства и международные правила и принципы, обеспечивающие использование космического пространства в мирных целях.

Отмечалось, что ратификация этого соглашения открывает возможности для участия Узбекистана в международных космических проектах и исследованиях, а также для обмена ресурсами и знаниями с другими странами. Ратификация, как ожидается, также послужит развитию космической правовой системы Узбекистана.

Кроме того, это должно позволить странам объединить свои ресурсы и вместе работать над космическими проектами.

Договор запрещает размещение оружия массового уничтожения в космическом пространстве и использование космического пространства в военных целях. Ратификация договора послужит снижению риска милитаризации космоса и использованию космического пространства в мирных целях.

Депутаты одобрили ратификацию договора.