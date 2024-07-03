Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 1 июля подписал постановление о мерах по совершенствованию действующих механизмов обеспечения содержания в надлежащем состоянии дорог и дорожной инфраструктуры, а также благоустройства территорий, сообщает Министерство юстиции.

В документе отмечается, что отсутствие эффективных механизмов по обеспечению и контролю содержания в надлежащем состоянии дорог создаёт условия для увеличения фактов бесконтрольного разрушения асфальтового покрытия и тротуаров, а также оставления их без восстановления прежнего состояния.

С 1 сентября физические и юридические лица независимо от формы собственности смогут проводить строительные работы на дорогах, тротуарах и других объектах дорожной инфраструктуры, их ремонт, разрушение, раскапывание, изменение или реконструкцию в любой форме только после получения соответствующего разрешения.

Госуслуга по оформлению и выдаче разрешения будут предоставляться через центры госуслуг и Единый портал госуслуг (ЕПИГУ, my.gov.uz) в пятидневный срок.

Разрешение будут выдавать областные, районные или городские хокимияты либо другие организации, на балансе которых находится дорожный объект, а в случаях аварии на коммуникационных сетях или в других неотложных случаях — районные (городские) хокимияты. Кабинету министров поручено разработать порядок выдачи разрешений в течение месяца, а также внести в парламент законопроекты об установлении ответственности за правонарушения в этом направлении и поправки в закон о лицензировании и разрешительных и уведомительных процедурах.

В разрешении будет указываться лицо, которому предоставлено право на строительно-ремонтные работы на дорожном объекте, цель и сроки работ, QR-код, позволяющий проверить подлинность разрешения. При этом, если прежнее состояние дорожного объекта не будет установлено в указанный срок, предусматривается административная и гражданская ответственность.

Во время выполнения строительно-ремонтных работ разрешение должно быть вывешено на доступном для всех месте и предоставляться любому лицу по первому требованию.

Если физлицо или компания/организация будет проводить строительно-ремонтные работы на дорожном объекте без получения разрешения, не размещать разрешение на площадке или не предоставлять его, не соблюдать меры безопасности на месте работ, а также не выполнять обязательства по восстановлению первоначального состояния дорожного объекта после завершения работ, за это предусмотрена ответственность согласно законодательству.

Эта мера направлена на сохранение дорог и дорожной инфраструктуры, которые являются общим имуществом, придание современного облика городам и населённым пунктам, а также повышение ответственности граждан и юридических лиц, говорится в документе.

Лица, оказывающие содействие в выявлении нарушений при проведении строительно-ремонтных работ на дорожных объектах, получат поощрение — до 50% от суммы штрафа, если сообщат, что работы на объекте проводятся без получения разрешения или не выполнены обязательства по восстановлению прежнего состояния дороги или тротуара.

Ранее сообщалось, что в рамках проекта с участием Азиатского банка развития на 240 млн долларов в Каракалпакстане и 86 районах регионов, где проживает более 770 тысяч человек в 272 махаллях, будет построено 841 км дорог с цементобетонным покрытием.