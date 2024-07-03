Комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей изучает рекламный ролик с участием министра культуры, народного артиста Узбекистана Озодбека Назарбекова, сообщила пресс-служба ведомства.

2 июля глава Минкульта снялся в рекламе магазина одежды в Ташкенте, где он примерил несколько костюмов и в конце призвал всех «поддерживать наши национальные бренды и продукцию».

Пользователи интернета подняли вопрос, не противоречит ли это закону «О рекламе». Согласно статье 16 закона, в рекламе запрещается указывать на то, что товар одобрен государственными органами или их должностными лицами.

Комитет по конкуренции сообщил, что одной из его основных задач является мониторинг законодательства, связанного со сферой рекламы в стране, поэтому он изучает данную ситуацию в рамках закона «О рекламе».