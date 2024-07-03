В Музее олимпийской славы 2 июля состоялась торжественная церемония смотра делегации Узбекистана, участвующей в летних Олимпийских играх в Париже, сообщила пресс-служба главы правительства.

В нем приняли участие председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.

В ходе мероприятия государственный флаг Узбекистана был вручён знаменосцам делегации страны на Олимпийских играх — боксёру Абдумалику Халокову и фехтовальщице Зайнаб Дайибековой.

На церемонии напомнили, что за завоёванные золотые медали спортсменам Узбекистана установлены призовые в размере 200 тысяч долларов, за «серебро» — 100 тысяч и за «бронзу» — 50 тысяч долларов. Тренеры спортсменов получат 50, 25 и 12,5 тысячи долларов соответственно.

На мероприятии также была презентована форма сборной Узбекистана. Линейка спортивной одежды представлена брендом 7Saber.





Как сообщили представители бренда, форменная одежда изготовлена из тканей по технологии Dri fit, придающей изделиям особую прочность и способность распределять влагу при нагрузках по поверхности и испарять, не впитывая.

«Бело-изумрудное базовое сочетание цветов как спортивной, так и парадной экипировки с выраженными золотыми элементами символизируют жизнелюбие и открытость наравне с целеустремлённостью и волей к победе», — отметили представители бренда.





Форма вдохновлена исторической архитектурой Узбекистана — дворцами, мечетями и медресе, украшенными фрактальной мозаикой, центральным элементом экипировки стала стилизованная арка, добавили они.

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