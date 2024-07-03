В Музее олимпийской славы 2 июля состоялась торжественная церемония смотра делегации Узбекистана, участвующей в летних Олимпийских играх в Париже, сообщила пресс-служба главы правительства.

В нем приняли участие председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.

В ходе мероприятия государственный флаг Узбекистана был вручён знаменосцам делегации страны на Олимпийских играх — боксёру Абдумалику Халокову и фехтовальщице Зайнаб Дайибековой.

На церемонии напомнили, что за завоёванные золотые медали спортсменам Узбекистана установлены призовые в размере 200 тысяч долларов, за «серебро» — 100 тысяч и за «бронзу» — 50 тысяч долларов. Тренеры спортсменов получат 50, 25 и 12,5 тысячи долларов соответственно.

На мероприятии также была презентована форма сборной Узбекистана. Линейка спортивной одежды представлена брендом 7Saber.

7saber, олимпиада-2024

Как сообщили представители бренда, форменная одежда изготовлена из тканей по технологии Dri fit, придающей изделиям особую прочность и способность распределять влагу при нагрузках по поверхности и испарять, не впитывая.

«Бело-изумрудное базовое сочетание цветов как спортивной, так и парадной экипировки с выраженными золотыми элементами символизируют жизнелюбие и открытость наравне с целеустремлённостью и волей к победе», — отметили представители бренда.

7saber, олимпиада-2024

Форма вдохновлена исторической архитектурой Узбекистана — дворцами, мечетями и медресе, украшенными фрактальной мозаикой, центральным элементом экипировки стала стилизованная арка, добавили они.

Фото

7saber, олимпиада-2024

7saber, олимпиада-2024

7saber, олимпиада-2024

7saber, олимпиада-2024