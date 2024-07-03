Узбекистанка открыла библиотеку в Алатском районе и стала примером для всей страны

Когда библиотека была лишь идеей, многие пытались отговорить Шахнозу от затеи. В ход шли утверждения, что «в библиотеку сейчас никто не ходит, так как везде электронные книги», «молодёжь не читает книги», «узбеки не читают». Девушка с этим не согласна и считает, что прежде всего стоит задуматься, были ли до сих пор созданы необходимые условия для того, чтобы молодёжь читала.



«В то же время открытием библиотеки и созданием условий мы проблему не решим. Необходимо работать с читателями. Я по профессии филолог и знаю, что, если просто скажу, что у нас есть книги Фитрата, никто за ними в библиотеку не побежит. Надо, чтобы читатель загорелся желанием прочитать эти книги, а для этого нужно его заинтересовать», — говорит девушка.



Шахноза считает, что в каждом районе, в каждой махалле, кишлаке Узбекистана должна быть хотя бы одна библиотека. Доходы городского населения выше, чем сельского. В кишлаках люди не всегда имеют возможность купить детям новые книги или отправить их на образовательные курсы, которые требуют дополнительных расходов на дорогу, учебные принадлежности, литературу. Например, только один учебник по английского языку Headway» стоит более 100 тысяч сумов. Зная об этом, Шахноза принесла в библиотеку пособия и словари из этой серии в надежде, что они помогут кому-либо сэкономить деньги.