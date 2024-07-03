Узбекистанка открыла библиотеку в Алатском районе и стала примером для всей страны

Чаще всего интересуются тем, сколько денег было потрачено на создание библиотеки. По словам Наврузовой, ещё до открытия было использовано 85 миллионов сумов — без учёта помощи со стороны дарителей, которая выражалась в книгах, предметах интерьера и т.п. После того, как библиотека заработала, расходы по её содержанию легли на Шахнозу. Точную цифру она назвать не может, но по её подсчётам, по состоянию на апрель 2024 года с момента открытия она потратила порядка 25 млн сумов.
Сейчас Наврузова уверена: для того, чтобы открыть библиотеку, не нужно ничего и никого ждать. Главное — начать действовать.
«Если бы у меня не возникали страх, сомнения; если бы я не задавалась вопросом “Как открыть библиотеку в Узбекистане, если меня самой там нет?”, то вполне возможно, что библиотека появилась бы раньше на 5-6 лет. Очень важно иметь смелость и уверенность, когда начинаешь двигаться в нужном направлении. Официальные ведомства вряд ли будут тебя поддерживать, зато помогут неравнодушные люди — моя история тому пример!», — говорит Шахноза Наврузова.
Она вспоминает время, когда бегала по инстанциям, чтобы добиться выделения здания под библиотеку. Представители хокимията выслушали её идею и спросили: «Как скоро будет результат?». Девушка ответила, что через пять лет.
«Пять лет?! Нам нужен результат через пять дней, а не пять лет!», — отрезали собеседники.
Вспоминая тот разговор, Шахноза предполагает: в хокимияте рассчитывали на то, что девушка после нескольких неудачных попыток сдастся.
«Я начинаю какое-либо дело только в том случае, если уверена в себе, и знаю, что у меня хватит сил довести его до конца. Тем, кто мешал мне, я говорила: “Именно потому, что вы чините препятствия, я буду продолжать”», — говорит девушка, у которой всё получилось.
Почти год — с июня прошлого года и до апреля нынешнего — Шахноза работала библиотекарем безвозмездно. Не осталось инстанции, куда бы она не обратилась по вопросу создания рабочих мест в библиотеке.
«Даже не знаю, кого я должна винить в сложившейся ситуации (...): ответственные организации, систему или себя — за то, что взялась за открытие библиотеки, несмотря на все трудности, — написала
Шахноза 18 апреля в своём Telegram-канале. — Но я ни на одно мгновение не пожалела об этом и думаю, что никогда не пожалею. Цель этого поста — показать, что я не делаю ничего, что чуждо интересам государства, и утешить себя мыслями, что достигнуто самое важное для нас: дети повышают уровень знаний, у них расширяется кругозор, их духовный мир обогащается, и со временем такие всесторонне развитые дети будут нужны и государственным организациям».
Через четыре дня после публикации поста проблема с рабочими местами решилась с помощью Народного банка Узбекистана. Библиотека «Навруз» Алатского района стала его подведомственным учреждением со штатной единицей. Банк также обязался ежегодно пополнять фонд новыми книгами.