    •  
    •  
    •  
    •  

Узбекистанка открыла библиотеку в Алатском районе и стала примером для всей страны

История Шахнозы Наврузовой, которая вернулась из Турции, чтобы открыть библиотеку в Бухарской области
Шахноза Наврузова оставила благополучную жизнь в Турции, чтобы исполнить мечту детства — открыть библиотеку в родном Алатском районе Бухарской области. Вдохновившись её инициативой, 15 коммерческих банков Узбекистана начали кампанию по созданию библиотек в столице. «Газета.uz» поговорила с Шахнозой.
Шахноза Наврузова оставила благополучную жизнь в Турции, чтобы исполнить мечту детства — открыть библиотеку в родном Алатском районе Бухарской области. Вдохновившись её инициативой, 15 коммерческих банков Узбекистана начали кампанию по созданию библиотек в столице. «Газета.uz» поговорила с Шахнозой.
В июне 2023 года усилиями Шахнозы Наврузовой в махалле «Мухтар» Алатского района Бухарской области открылась библиотека «Навруз». Спустя год 15 коммерческих банков Узбекистана, вдохновлённые инициативой, начали кампанию по созданию библиотек в 100 махаллях Ташкента. Они должны открываться последовательно с 1 мая 2024 года.
Утомительное бездействие
Несколько лет Шахноза Наврузова жила и работала в Турции. В феврале 2022 года она вернулась на родину — в Алатский район Бухарской области. Строительство новых зданий для махаллинских комитетов заставило девушку вернуться к вопросу, который долгое время не давал ей покоя: «Почему у нас нет библиотек?».

Шахноза выросла с книгой в руках. Она не выпускала любимые произведения из рук, даже когда выходила пасти овец или прогнать стаю птиц с пшеничного поля. Когда домашние полки не могли предложить ничего нового, девочка отправлялась к родственникам в надежде найти у них что-нибудь из того, что она ещё не читала.

С тех пор, как Шахноза побывала за рубежом и увидела, как в других странах выглядят и устроены библиотеки, её не оставлял вопрос: почему в Узбекистане нет таких. Долгое время он оставался без ответа. Когда девушка вернулась из Турции домой, поиски ответа сменила цель: открыть библиотеку в здании махаллинского гузара.
Шахноза с отцом Бекмуродом Наврузовым
Фото: Бехзод Болтаев / «Газета.uz»
Инициативу Шахнозы всецело поддержал её отец Бекмурод-ака — как и тогда, когда девушка сказала, что хочет учиться за границей. «Дочь знает, что делает!», — повторяет мужчина.

Два года назад по просьбе Шахнозы он, не колеблясь, отправился в администрацию Алатского района и попросил выделить место для библиотеки в здании махаллинского гузара. На месте просьбу удовлетворить не смогли.

После нескольких неудачных попыток Шахноза решила оставить идею открыть библиотеку в здании махаллинского схода граждан. Вместе с руководителем Бухарского областного управления Агентства по делам молодёжи она пошла на приём к директору районной школы №29. На предложение разместить новую библиотеку в учебном заведении тот возразил: «У нас самих не хватает места для проведения занятий, а вы говорите “библиотека”…».

«Когда у меня появилась идея о создании библиотеки, я думала, что просто расскажу о ней какой-нибудь ответственной организации и сразу услышу в ответ: “Мы сами всё сделаем!”. Ничего такого не произошло. Было ощущение, будто меня облили холодной водой. Больше всего утомляли не отказы, а бездействие на местах», — рассказывает о своих переживаниях Шахноза Наврузова.
С большим трудом удалось убедить директора школы выделить место под библиотеку. Комната, которую под неё отвели, нуждалась в ремонте. Начать его не успели — через месяц руководитель учебного заведения передумал и отменил своё решение о выделении помещения. Только вмешательство администрации района и областного управления Агентства по делам молодёжи помогло сохранить комнату за библиотекой.

Шахноза наняла мастера и начала ремонт. На работы ушли как личные средства девушки, отложенные на покупку книг для библиотеки, так и деньги, собранные волонтёрами в социальных сетях с этой же целью.

Через два месяца — в июне 2023 года — библиотека «Навруз» начала принимать посетителей.
Сбор книг и связанные с ним сложности
Когда Шахноза написала в социальной сети Twitter (теперь X) о том, что хочет открыть библиотеку в махалле, её поддержали многие пользователи, в том числе с большой аудиторией. Среди них были узбекистанцы, проживающие как внутри страны, так и за её пределами. Вскоре книги для библиотеки начали поступать отовсюду.

«Каждый день кто-то в социальной сети сообщал, что отправляет книгу. Посылки приходили от совершенно незнакомых людей из отдаленных районов Самарканда и Сурхандарьи», — говорит Шахноза.
Новую библиотеку поддержали различные организации и издательства. От имени Республиканского центра духовности и просветительства и сайта Oyina.uz было передано около 200 книг. Издательства Аsaxiy Books и Akademnashr несколько раз присылали подарки и делали скидки на книги. Народный банк Узбекистана оснастил библиотеку мебелью, компьютером и кондиционером. Мягкие кресла бин-бэги, которые полюбились посетителям — подарок от анонимных благотворителей.
Фото: Бехзод Болтаев / «Газета.uz»
Иногда процесс формирования библиотечного фонда превращается в сложный квест. Чтобы забрать с таможни 26-томный сборник гарвардской классики, который в Узбекистан отправила соотечественница Мадина Мусаева, проживающая в Канаде, получателям пришлось заплатить пошлину — 470 тысяч сумов.
«Я никак не могла понять, почему нас заставили оплатить пошлину, ведь у нас не было материальной заинтересованности от получения книг, и мы объяснили, что это для библиотеки. Чтобы предотвратить случаи, когда таможня необоснованно взимает пошлину, мы с Мадиной решили осветить проблему в социальных сетях. Вскоре после этого к нам обратился человек, который назвался представителем Таможенного комитета. Он сообщил, что нам вернут уплаченную сумму, и попросил удалить посты. Мы ответили, что сделаем это только после публичных извинений и признания ошибки. После этого пресс-служба Таможенного комитета написала о ситуации в Facebook и принесла свои извинения», — рассказывает Шахноза.
Сейчас в библиотеке насчитывается около трёх тысяч книг. Среди них есть произведения классической прозы и поэзии, литература на историческую, религиозную и другие темы на узбекском, русском, английском, а также турецком языках. По словам Шахнозы, библиотека нуждается в книгах на кириллице.

«Школьники могут читать и на кириллице, и на латинице, а вот читатели старшего возраста на латинице читают с трудом. Поэтому, когда я ищу книги, обращаю на это внимание», — говорит девушка.
Как отправить книги в библиотеку «Навруз»?
Адрес: Бухарская область, Алатский район, махалля «Мухтор», школа №29. Почтовый индекс: 200200.

Контактный номер Шахнозы Наврузовой: (+998 99) 905 04 89.
Читатели
По наблюдениям Шахнозы, больше всего читают дети и молодые люди до 25 лет, а также возрастная группа 50-65 лет. Самому юному читателю шесть лет, самому взрослому — 86.

В библиотеке есть так называемая электронная книга читателей, где записаны имя, фамилия и телефон пользователей, а также перечень прочитанных ими произведений. Согласно данным, со дня открытия библиотеки до апреля 2024 года больше всего книг — 35 — прочитала 60-летняя Фарагат-ая Рузиева, мама Шахнозы.

Дядя Жура, местный мясник, который ждал открытия библиотеки больше всех, прочитал за шесть месяцев 25 книг. Он очень любит книги на исторические темы. Всё остальное, по мнению мужчины, «пустые слова». В эти дни дядя Жура занят чтением книги Джина Шарпа «От диктатуры к демократии».
В рядах заядлых книголюбов — Курбангуль-момо. В махалле у пожилой женщины свой магазин. Как-то Шахноза зашла к Курбангюль-момо, и та сказала: «Я за жизнь прочитала довольно много книг. Почему бы мне не прочитать ещё одну по твоей рекомендации?». В следующий визит девушка принесла ей «Цветы для Элджернона» Дэниела Киза. Так появилась традиция: каждый раз, когда Шахноза проходит мимо магазина, она приносит Курбангуль-момо новую книгу и забирает прочитанную книгу. За четыре месяца женщина прочитала 11 книг.
Рекордсмены по количеству прочитанных книг есть и среди молодёжи. Сарвиноз Сайфуллаева прочитала 28 книг, девятиклассница Ойдиной Авлиёкулова и её сверстница Севинчхан Баймурадова — по 20.

Сарвиноз говорит, что чтение учит человека свободно мыслить, а Айдиной сравнивает книгу с человеческой душой: «Человек живёт, пока у него есть душа. Если ему дорога душа, то он будет читать книги».
16-летняя Рухшона за полгода прочитала 18 книг. Её можно назвать правой рукой Шахнозы Наврузовой. Когда последней нужно было уехать в Турцию на месяц, Рухшона вызвалась присматривать за библиотекой. Девочка была готова делать это безвозмездно, однако Шахноза ей заплатила, поскольку считает, что каждый должен знать цену своему труду.

Все эти люди и есть самые активные читатели библиотеки «Навруз». Стало привычным, что практически каждый, кто заглядывает сюда, в следующий раз приходит не один. Одни приводят родных, другие — одноклассников и друзей. Например, Севинчхан «заразила» чтением не только всех членов своей семьи, но и ребят, с которыми посещает кружок по швейному делу.
Обычно библиотека открыта с 09:00 и до 17:00. Когда Шахноза в Узбекистане, график работы удлиняется до 20:00, иногда до 23:00 или даже до рассвета — и люди приходят за книгами, несмотря на позднее время.
Волна добрых дел
Открытие библиотеки, подобно кругам на воде, отозвалось в сердцах жителей махалли и узбекистанцев, следивших за историей. Мастер, который собрал для библиотеки мебель, как-то поинтересовался у Шахнозы: «Как вы думаете, может мне стоит открыть здесь курсы по столярному делу?». Другой знакомый, который изучал дипломатию, предложил провести несколько тренингов для повышения правовых знаний жителей махалли.

«Часто задумываюсь о том, что, если человек хочет сделать какое-нибудь хорошее дело от души, то вокруг него возникает волна добрых намерений. Может, и у тех людей, которые всячески помогали мне открыть библиотеку, была мечта создать такое учреждение, и поэтому они выразили готовность поддержать мою идею», — рассуждает Шахноза.

Девушка всегда очень радовалась, когда видела в чьих-то руках книгу — видеть результаты своего труда всегда приятно. Она постоянно делится в социальных сетях новостями, связанными с библиотекой, чтобы люди, которые принимали участие в её организации, пережили те же окрыляющие чувства. Кого-то успех Шахнозы вдохновляет — в других районах Бухарской области, Ферганской долины появились активисты, которые загорелись идеей открыть библиотеки в своих махаллях и кишлаках. К девушке часто обращаются за советом, засыпают вопросами, на которые она с готовностью отвечает.

«В памяти ещё свежо пережитое: как я сама мучилась в самом начале, какие трудности пришлось преодолеть. Если мой опыт поможет кому-то, буду только рада!» — говорит Шахноза.
Чаще всего интересуются тем, сколько денег было потрачено на создание библиотеки. По словам Наврузовой, ещё до открытия было использовано 85 миллионов сумов — без учёта помощи со стороны дарителей, которая выражалась в книгах, предметах интерьера и т.п. После того, как библиотека заработала, расходы по её содержанию легли на Шахнозу. Точную цифру она назвать не может, но по её подсчётам, по состоянию на апрель 2024 года с момента открытия она потратила порядка 25 млн сумов.

Сейчас Наврузова уверена: для того, чтобы открыть библиотеку, не нужно ничего и никого ждать. Главное — начать действовать.

«Если бы у меня не возникали страх, сомнения; если бы я не задавалась вопросом “Как открыть библиотеку в Узбекистане, если меня самой там нет?”, то вполне возможно, что библиотека появилась бы раньше на 5-6 лет. Очень важно иметь смелость и уверенность, когда начинаешь двигаться в нужном направлении. Официальные ведомства вряд ли будут тебя поддерживать, зато помогут неравнодушные люди — моя история тому пример!», — говорит Шахноза Наврузова.

Она вспоминает время, когда бегала по инстанциям, чтобы добиться выделения здания под библиотеку. Представители хокимията выслушали её идею и спросили: «Как скоро будет результат?». Девушка ответила, что через пять лет.

«Пять лет?! Нам нужен результат через пять дней, а не пять лет!», — отрезали собеседники.

Вспоминая тот разговор, Шахноза предполагает: в хокимияте рассчитывали на то, что девушка после нескольких неудачных попыток сдастся.

«Я начинаю какое-либо дело только в том случае, если уверена в себе, и знаю, что у меня хватит сил довести его до конца. Тем, кто мешал мне, я говорила: “Именно потому, что вы чините препятствия, я буду продолжать”», — говорит девушка, у которой всё получилось.

Почти год — с июня прошлого года и до апреля нынешнего — Шахноза работала библиотекарем безвозмездно. Не осталось инстанции, куда бы она не обратилась по вопросу создания рабочих мест в библиотеке.

«Даже не знаю, кого я должна винить в сложившейся ситуации (...): ответственные организации, систему или себя — за то, что взялась за открытие библиотеки, несмотря на все трудности, — написала Шахноза 18 апреля в своём Telegram-канале. — Но я ни на одно мгновение не пожалела об этом и думаю, что никогда не пожалею. Цель этого поста — показать, что я не делаю ничего, что чуждо интересам государства, и утешить себя мыслями, что достигнуто самое важное для нас: дети повышают уровень знаний, у них расширяется кругозор, их духовный мир обогащается, и со временем такие всесторонне развитые дети будут нужны и государственным организациям».

Через четыре дня после публикации поста проблема с рабочими местами решилась с помощью Народного банка Узбекистана. Библиотека «Навруз» Алатского района стала его подведомственным учреждением со штатной единицей. Банк также обязался ежегодно пополнять фонд новыми книгами.
Почему в каждой махалле должна быть библиотека?
Когда библиотека была лишь идеей, многие пытались отговорить Шахнозу от затеи. В ход шли утверждения, что «в библиотеку сейчас никто не ходит, так как везде электронные книги», «молодёжь не читает книги», «узбеки не читают». Девушка с этим не согласна и считает, что прежде всего стоит задуматься, были ли до сих пор созданы необходимые условия для того, чтобы молодёжь читала.

«В то же время открытием библиотеки и созданием условий мы проблему не решим. Необходимо работать с читателями. Я по профессии филолог и знаю, что, если просто скажу, что у нас есть книги Фитрата, никто за ними в библиотеку не побежит. Надо, чтобы читатель загорелся желанием прочитать эти книги, а для этого нужно его заинтересовать», — говорит девушка.

Шахноза считает, что в каждом районе, в каждой махалле, кишлаке Узбекистана должна быть хотя бы одна библиотека. Доходы городского населения выше, чем сельского. В кишлаках люди не всегда имеют возможность купить детям новые книги или отправить их на образовательные курсы, которые требуют дополнительных расходов на дорогу, учебные принадлежности, литературу. Например, только один учебник по английского языку Headway» стоит более 100 тысяч сумов. Зная об этом, Шахноза принесла в библиотеку пособия и словари из этой серии в надежде, что они помогут кому-либо сэкономить деньги.
«Библиотека — это место, где не только сидят и читают книги, но и где создаются социальные ценности. Она должна стать местом, где люди не мешают друг другу, и каждый может свободно выражать своё мнениё», — говорит Шахноза.

Она сама не только читает книги вместе с детьми, но и ведёт с ними беседы, учит тому, что они — самодостаточные личности.

В начале Шахнозу умиляло, когда маленькие посетители предлагали ей помощь с уборкой в библиотеке или во дворе. Она всегда отказывалась со словами: «Никто не имеет права использовать ваш труд, и вы не обязаны мне помогать. Работу в библиотеке я сделаю сама, а вы идите и продолжайте читать».
На верном пути
Когда люди узнают, что Шахноза ради маленькой школьной библиотеки в области оставила бизнес и благополучную жизнь в Турции, некоторые начинают подозревать её в корысти, искать в мотивах материальную выгоду. Девушка признаётся, что такая реакция нередко доводит её до депрессии.

«Я наконец-то воплотила в жизнь свою детскую мечту. Как они этого не понимают?! Не всё же измеряется материальной выгодой! Мне сейчас 34 года, и я всё чаще задаюсь вопросами: «Какие благие дела останутся после меня? Приношу ли я пользу людям?». Если то, что я делаю, окажет положительное влияние на чью-то жизнь, покажет правильную дорогу, значит, я на верном пути», — говорит Шахноза.
Однажды соседка Матлюба-опа вложила в карман Шахнозы листочек бумаги и сказала: «Прочтёшь, когда я уйду». Это были стихи, посвященные «девушке-книголюбу». Шахноза часто получает похожие трогательные письма и от маленьких читателей.
Деревенские женщины любят приходить в библиотеку и подолгу беседовать с Шахнозой. Пожилые люди часто говорят её родителям: «Пусть будет счастлива ваша дочь!». Когда девушка слышит такое, её радости нет предела. Разве может быть большая честь, чем эта?
Текст подготовила Зиёда Рамазонова.
Автор фотографий: Бехзод Болтаев.
В материале также использованы снимки из личного архива
Шахнозы Наврузовой.

С условиями использования материалов, размещенных на сайте интернет-издания «Газета.uz», можно ознакомиться по ссылке.

Знаете что-то интересное и хотите поделиться этим с миром? Пришлите историю на sp@gazeta.uz