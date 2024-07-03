Вице-президент США Камала Харрис считается лучшей альтернативной кандидатурой на замену действующему главе государства Джо Байдену в случае, если он решит выйти из предвыборной гонки, пишет Reuters со ссылкой на семь высокопоставленных источников в предвыборном штабе Байдена, Белом доме и Национальном комитете Демократической партии.

Провальное выступление Байдена на первых дебатах с соперником от Республиканской партии Дональдом Трампом вызвало шквал критики и панику внутри Демократической партии. Многие демократы опасаются, что Байден может оказаться «непригодным» для избрания на второй срок.

В штабе Байдена, однако, сразу после дебатов заявили, что политик не намерен выходить из президентской гонки.

Помимо Харрис, некоторые влиятельные демократы предложили другие альтернативы Байдену, в том числе популярных губернаторов-демократов, таких как Гэвин Ньюсом из Калифорнии, Гретхен Уитмер из Мичигана и Джош Шапиро из Пенсильвании. Но, по словам источников агентства, «попытка обойти Харрис — это принятие желаемого за действительное и было бы почти невозможно».

Собеседники Reuters утверждают, что, если 59-летняя Харрис станет кандидатом от партии, она получит средства, собранные в ходе предвыборной кампании Байдена, и «унаследует её инфраструктуру». Они отмечают, что у Харрис также самая высокая узнаваемость среди всех альтернатив и самый высокий рейтинг среди демократов, которых можно всерьёз рассматривать как кандидата.

Кроме того, попытки обойти Харрис — первую женщину (и первую темнокожую) на посту вице-президента — вызовут негативную реакцию со стороны темнокожих избирателей и женщин-избирателей, заявили агентству несколько стратегов-демократов.

В опросе Reuters и исследовательской компании Ipsos от 2 июля Харрис отставала от Трампа на один процентный пункт — 42% к 43. Статистически это столь же сильный показатель, как и у Байдена, отмечается в публикации.

Сама Харрис после дебатов Байдена выступила в защиту действующего президента. «Это было медленное начало, но сильное завершение», — заявила она в интервью телеканалу CNN. Политик также отметила, что выборы должны быть о «сути», а не стиле дебатов.

The New York Times со ссылкой на источники пишет, что Байден осознает проблему с которой он столкнулся, и понимает, что его следующие выступления должны пройти хорошо. По информации издания, Байден сказал своему ключевому союзнику, что, если в ближайшие дни не получится убедить общественность в его готовности к переизбранию, ему, возможно, не удастся спасти свою кандидатуру.

Накануне Байден признал, что дебаты против Трампа прошли неудачно, но объяснил это усталостью от двух зарубежных поездок в июне — во Францию и Италию.

«Дело в том, что, знаете ли, я был не очень умён. Я решил попутешествовать вокруг света пару раз, проехав около 100 часовых поясов … перед … дебатами. Не послушал своих сотрудников, вернулся и чуть не уснул на сцене», — сказал Байден.

«Это не оправдание, а объяснение», — добавил он.

Reuters отмечает, что Байден в последний раз вернулся из поездки 15 июня и последнюю неделю перед дебатами интенсивно готовился в своей резиденции Кэмп-Дэвид.