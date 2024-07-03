Правительство Японии в рамках программы безвозмездной помощи передаст Узбекистану ещё четыре медицинских мобильных контейнера стоимостью 3 млрд йен (около 6,262 млн долларов США). Обменные ноты об этом 2 июля подписали министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов и посол Японии Хатори Такаши, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе посольства Японии.

Фото: Посольство Японии.

Каждый мобильный контейнер оснащён сканером для компьютерной томографии, УЗИ, рентгеновским и другим медицинским оборудованием, что позволит оказывать выездную медицинскую помощь по всей стране.

Ожидается, что данная помощь облегчит жителям отдалённых местностей доступ к медицинским услугам и укрепит систему здравоохранения и медицинской помощи, отмечается в сообщении.

«Сканеры компьютерной томографии незаменимы в диагностике целого ряда заболеваний. Мобильный медицинский контейнер может быть развернут в любой точке, в том числе при чрезвычайных ситуациях», — отметили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и торговли.

В 2022 году Япония передавала Узбекистану один медицинский мобильный контейнер.