По меньшей мере 121 человек погиб, ещё 31 получили ранения в давке на религиозном собрании в индийском штате Уттар-Прадеш, в округе Хатрас, передаёт Reuters.

Трагедия произошла в деревне Пхулрай Могол Гархи, в которой собрались десятки тысяч людей, чтобы послушать проповедника Бхоле Бабу. На встречу, по данным полицейского отчёта, пришли около 250 тысяч человек при разрешённой вместимости в 80 тысяч.

Большинство смертей произошло из-за удушья, рассказали агентству врачу. Среди жертв — 112 женщин и семеро детей.

Давка началась, когда после мероприятия толпа побежала за уезжающим проповедником, чтобы дотронуться до него, уточняют Reuters и AP. Многие поскользнулись в грязи и упали на землю, в результате чего оказались затоптаны.

«Я слышал ужасающие крики женщин (во время давки), а возле выхода на земле лежали груды тел. Я испугался, убежал и начал звонить дочери по телефону», — рассказал Reuters один из присутствовавших на собрании по имени Чедилал. Его дочь погибла.

Генеральный инспектор округа Хатрас Шалаб Матур сказал, что встреча проходила в закрытом шатре, пишет Hindustan Times. «Все происходило в закрытом помещении и, судя по всему, людям просто не хватало воздуха. Они пытались поскорее вырваться наружу, что и привело к давке», — пояснил он.

В полиции также отметили, что в день мероприятия стояла очень жаркая и влажная погода.

Правоохранители разыскивают проповедника, который исчез после произошедшего.

Это не первая давка, произошедшая на религиозном собрании в Индии, которая привела к большому числу погибших, указывает Reuters. В 2005 году в храме Мандхардеви в городе Вай погибло более 265 человек, а в 2008-м в храме Чамундагар в штате Раджастан жертвами давки стали не менее 250 человек.