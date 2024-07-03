Узбекистан за последние месяцы значительно снизил объёмы продаж золота за рубеж, следует из данных Всемирного совета по золоту (World Gold Council).

В апреле золотовалютные резервы центральных банков выросли на 33 тонны, что сопоставимо февральским показателем (27 тонны). Так, объем покупки драгметалла по сравнению с мартом немного снизился — с 39 до 36 тонн, а продажи упали в 12 раз — с 36 до 3 тонн.

Главным покупателем стала Турция с 8 тоннами. Следом идут Казахстан и Индия (по 6 тонн каждый).

Существенное снижение продаж драгметалла произошло из-за Узбекистана и Иордании — их резервы уменьшились лишь на 1 тонну, что намного меньше объёмов февраля и марте. В Узбекистан в те месяцы продал 23 тонны золота.

В мае чистый объем покупок составил 10 тонн. Спрос немного сократился (23 тонны), тогда как продажи резко выросли (12 тонн).

Крупнейшим покупателем драгметалла в том месяце стала Польша с 10 тоннами. За ней расположились Турция (6 тонн) и Индия (4 тонны). Казахстан был главным продавцом, реализовав 10 тонн золота.

С начала года чистый объём продажи (разница между продажей и покупкой) золота из Узбекистана составил около 15 тонн, это второй показатель после Филиппин.

По данным Агентства статистики, в апреле и мае Узбекистан экспортировал золота на общую сумму 1,53 млрд долларов. За два месяца физический объём золота в резервах Центрального банка уменьшился лишь на 0,02 млн тройских унций (622 кг) — до 11,42 млн тройских унций (356,45 тонны).

В 2023 году Узбекистан стал вторым крупнейшим продавцом золота в мире. Чистые продажи золота составили больше 25 тонн, уступив вдвое Казахстану, который занял первую строчку.