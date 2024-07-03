Ранним утром на пересечении улиц Мойкургон и Коракамиш в Юнусабадском районе Ташкента произошёл прорыв магистральной трубы водопровода диаметром 800 мм.

Дворы и подвалы 13 многоквартирных домов на 6-м и 7-м кварталах района подтопило. Выброс воды уже остановлен, на улицах вновь открыто движения транспорта, последствия аварии обещают устранить до вечера. Как выглядел район после аварии — в объективе фотокорреспондента «Газеты.uz» Евгения Сорочина.

Фото

Некоторые дворы были полностью затоплены.Некоторые дворы были полностью затоплены.

Для детей авария обернулась приключением.Для детей авария обернулась приключением.

происшествия, прорыв водопровода

Некоторые малыши были готовы искупаться.Некоторые малыши были готовы искупаться.

происшествия, прорыв водопровода

происшествия, прорыв водопровода

происшествия, прорыв водопровода

Люди искали возвышенности в виде скамеек и крылец, чтобы не намочить одежду.Люди искали возвышенности в виде скамеек и крылец, чтобы не намочить одежду.

происшествия, прорыв водопровода

происшествия, прорыв водопровода

Некоторые жители убирали затопленные подъезды.Некоторые жители убирали затопленные подъезды.

происшествия, прорыв водопровода

Репортёры работали.Репортёры работали.

происшествия, прорыв водопровода

происшествия, прорыв водопровода

Рабочие ликвидируют последствия аварии.Рабочие ликвидируют последствия аварии.

Помогать приехали бригады из разных районов города.Помогать приехали бригады из разных районов города.

происшествия, прорыв водопровода

происшествия, прорыв водопровода

происшествия, прорыв водопровода

происшествия, прорыв водопровода

происшествия, прорыв водопровода

происшествия, прорыв водопровода