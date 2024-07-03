Фото: Евгений Сорочин / «Газета.uz»
Фоторепортаж: Затопленные дворы Юнусабада после прорыва водопроводной трубы
Дворы и подвалы многоквартирных домов в Юнусабадском районе Ташкента затопило после прорыва трубы водопровода. Фотокорреспондент «Газеты.uz» Евгений Сорочин побывал на месте происшествия и подготовил фоторепортаж.
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Ранним утром на пересечении улиц Мойкургон и Коракамиш в Юнусабадском районе Ташкента произошёл прорыв магистральной трубы водопровода диаметром 800 мм.
Дворы и подвалы 13 многоквартирных домов на 6-м и 7-м кварталах района подтопило. Выброс воды уже остановлен, на улицах вновь открыто движения транспорта, последствия аварии обещают устранить до вечера. Как выглядел район после аварии — в объективе фотокорреспондента «Газеты.uz» Евгения Сорочина.
Фото
Некоторые дворы были полностью затоплены.
Для детей авария обернулась приключением.
Некоторые малыши были готовы искупаться.
Люди искали возвышенности в виде скамеек и крылец, чтобы не намочить одежду.
Некоторые жители убирали затопленные подъезды.
Репортёры работали.
Рабочие ликвидируют последствия аварии.
Помогать приехали бригады из разных районов города.