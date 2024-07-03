Ранним утром на пересечении улиц Мойкургон и Коракамиш в Юнусабадском районе Ташкента произошёл прорыв магистральной трубы водопровода диаметром 800 мм.

Дворы и подвалы 13 многоквартирных домов на 6-м и 7-м кварталах района подтопило. Выброс воды уже остановлен, на улицах вновь открыто движения транспорта, последствия аварии обещают устранить до вечера. Как выглядел район после аварии — в объективе фотокорреспондента «Газеты.uz» Евгения Сорочина.

Фото

Некоторые дворы были полностью затоплены.



Для детей авария обернулась приключением.



Некоторые малыши были готовы искупаться.



Люди искали возвышенности в виде скамеек и крылец, чтобы не намочить одежду.







Некоторые жители убирали затопленные подъезды.



Репортёры работали.



Рабочие ликвидируют последствия аварии.



Помогать приехали бригады из разных районов города.





