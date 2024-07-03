Апелляционная инстанция Ташкентского городского суда по уголовным делам на заседании 3 июля оставила приговор первой инстанции по делу о сиропе «Док-1 Макс» индийской Marion Biotech без изменений, сообщает «Дарё». Жалобы 7 подсудимых не были удовлетворены.

По данным издания, 2,5 млрд сумов, выплаченные Мунирой Кариевой, матерью осуждённого бывшего директора Агентства по развитию фармацевтической отрасли Сардора Кариева, будут поровну распределены между представителями погибших и пострадавших детей.

26 февраля суд приговорил Сардора Кариева к 18 годам лишения свободы, его заместителей — к 16 годам, а бывшего директора компании-импортёра лекарств Quramax, гражданина Индии, — к 20 годам колонии.

Суд обязал подсудимых выплатить 75,6 млрд сумов морального ущерба семьям 68 погибших и 16 пострадавших детей, которые отравились лекарствами «Док-1 Макс» и «Амбронол». Кроме того, суд постановил взыскать в пользу государства сумму взятки Quramax, данной чиновникам.

Ташкентский городской суд по уголовным делам начал рассматривать уголовное дело, связанное со смертью минимум 68 детей от приёма лекарств Marion Biotech в Узбекистане, включая сироп «Док-1 Макс», с августа 2023 года. Подсудимыми проходили 23 человека (18 мужчин и 5 женщин).

Репортажи «Газеты.uz» из зала суда, где рассматривалось дело «Док-1 Макс», собраны по ссылке.