Законодательная палата Олий Мажлиса на заседании 2 июля приняла в первом чтении законопроект о совершенствовании работы с электронными и цифровыми доказательствами, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента (видео).

Депутаты отметили рост правонарушений с использованием цифровых технологий в киберпространстве и число пострадавших. Преступники используют новые методы для кражи денег с банковских счетов населения.

В частности, хищение денег со счетов и электронных кошельков в приложениях совершается путём незаконного копирования и подделки банковских или других платёжных карт с помощью аппаратных и программных устройств (кардинг).

При этом в правоприменительной практике есть проблемы, связанные с признанием электронных (цифровых) данных в качестве доказательств и приобщением их к материалам дела, что создаёт трудности в раскрытии преступлений, отмечалось на заседании.

Законопроектом предусматривается внесение поправок в некоторые законы касательно понятия электронного (цифрового) доказательства, порядков выявления, сбора, предоставления, проверки, оценки, фиксации, хранения электронных (цифровых) доказательств, а также прав и обязательств участников данного процесса.

Депутат Дониёр Ганиев сообщил, что законопроект, связанный с цифровыми доказательствами, вносится с парламент в третий раз, поскольку до этого две попытки были отклонены (в июне 2022 года и в ноябре 2023 года). По его словам, он не видит существенных различий с предыдущими проектами, парламентарий попросил объяснить, чем отличается новый законопроект.

Дониёр Ганиев.



Представитель правоохранительного органа отметил, что новый закон предусматривает поправки в законодательство о нотариате, третейских судах, судебной экспертизе. Кроме того, более подробно изложен порядок использования, хранения, получения, регистрации и оценки электронных (цифровых) доказательств. Перечислены также обязательства и права участников процесса с использованием цифровых доказательств.

Депутат, председатель Комитета Законодательной палаты по вопросам инновационного развития, информационной политики и информационных технологий Ильхом Абдуллаев отметил, что этот документ принципиально ничем не отличается от предыдущих законопроектов.

По его словам, сегодня доказательства делятся на вещественные и письменные. К вещественным относятся орудия преступления, в том числе нож, топор и другие подобные предметы. В письменные доказательства включались сначала письма, приказы, а затем этот блок расширялся и к ним также начали относить видеосъёмку, фотографии, граммофонные записи, с развитием человечества этот список продолжил расширяться.

«Попытка перейти к тому, что есть электронные доказательства, она не в первый год звучит, на протяжении последних, может быть, 50 лет в разных государствах идёт попытка ввести этот вид доказательств. Но смысл этих слов от перестановки меняется. Электронные доказательства или доказательства в электронной форме. Весь мир идёт по пути доказательства в электронной форме. Никто с этим спорить не станет. И если бы разработчики закона третий раз тоже обратили бы на это внимание и шли по этому пути, никто их не боялся», — сказал депутат.

Ильхом Абдуллаев отметил, что если пострадавший в суде хочет доказать, что его оскорбили при помощи публикации в интернете, то необходимо представить доказательства в электронной форме.

«Ничего сложного или чего-то необычного здесь не присутствует. Это все понятно. И никто против такой постановки закона вообще выступать не будет. Но когда вы говорите, что у вас есть электронные доказательства, вот здесь начинаются проблемы. Кажется сначала, что это первый шаг очень простой, но за этим в процессуальном кодексе начинаются один за другим шаги, что очень сложно», — считает парламентарий.

По его словам, в постановлении президента, в соответствии с которым разработан этот законопроект, говорится, что один из пунктов, который должен быть в этом документе, — это установление порядка проведения осмотра, обыска киберпространства без участия понятых, с помощью обязательной видеозаписи по преступлениям, совершенным с использованием информационных технологий.

«То есть разговор идёт о защите прав людей. То есть следователь осматривает киберпространство без участия понятых. Если остальные действия происходят при помощи понятых, здесь должна быть обязательно видеозапись, а в этом законе вы этого не увидите. В этом проекте закона должны быть те нормы, которые говорят о том, как следственным органам ввести такое следствие там, где будут использоваться такие доказательства», — пояснил он.

Член Законодательной палаты сообщил, что в соседнем государства работники правоохранительных органов привлечены к суду за то, что в ходе следствия «забрали токенов почти на 100 млн долларов».

«То есть, представьте себе, изымаются вещественные и письменные доказательства. При этом в [новости] шла речь о компании, которая занималась майнингом. И вот этот майнинг в официальное хранение государства не был передан, а следователи просто взяли взятку на месте — прямо с одного телефона на другой переложили. Такие законы во всем мире пишутся для чего? Чтобы когда идут следственные действия, [нужно учесть], как эти так называемые доказательства должны быть переданы государству, каким образом храниться, каким образом представляться в ходе суда. Но здесь тоже не увидеть этих норм — ни одной такой нет», — заявил он.

Ильхом Абдуллаев также прокомментировал статью 201−2, согласно которой «руководители и другие должностные лица предприятий, учреждений и организаций обязаны по законному требованию должностного лица органа, осуществляющего доследственную проверку, дознавателя, следователя, прокурора или суда, представить электронные данные вместе с их носителями, находящимися в их распоряжении, которые необходимы для использования при производстве следственных и судебной действий».

«Вот этого никогда не было, ни в одной стране этого нет. Представьте себе, следственные органы проводят доследственную проверку. При этом приходит на какое-то предприятие, там предприниматель, главный бухгалтер, руководители подразделений будут обязаны полностью открыть все свои аккаунты в Telegram, Facebook и остальных. Тем более, написано — вместе с носителями, я не знаю, как это вообще в принципе можно будет исполнить», — сказал депутат.

По его мнению, принятие этого закона «приведёт к катастрофическим последствиям».

«Это не будет работать, однозначно. Это полностью разрушает процессуальные нормы. Что касается организационного момента, на нулевых чтениях я три раза заходил на заседание комитета профильного и предлагал свои варианты о том, как можно исправить этот законопроект в первом чтении. Можно вернуться и снова пересмотреть концепцию. Это возможно сделать. Но в том виде, как сейчас предлагается голосовать [о нем], этот закон должен быть изменён и возвращён. Либо, если даже его проводить, то во втором чтении он должен быть в корне пересмотрен. В этом виде его принимать нельзя», — подчеркнул Ильхом Абдуллаев.

Депутат, член Комитета по судебно-правовым вопросам и борьбе с коррупцией Даврон Орипов сообщил, что правоохранительные органы не поспевают за новыми преступлениями в киберпространстве, поскольку у них недостаточно инструментов или нет механизмов в законодательстве, чтобы привлечь к ответственности киберпреступников (хакеров, кибермошенников).





Проект закона в первом чтении одобрили 86 депутатов, 4 выступили против, 9 воздержались.

30 ноября 2023 года президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление о борьбе с цифровыми правонарушениями. Документ предоставил Центральному банку право требовать блокировки банковских карт и счетов при сомнительных операциях. Банкам и платёжным организациям поручено внедрять антифрод-системы и контролировать крупные p2p-переводы.

70% преступлений в киберпространстве составило мошенничество и кражи с банковских карт. Глава государства поручил сформулировать единый набор требований к финтех-сервисам.