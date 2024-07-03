Политика

Министр культуры Узбекистана Озодбек Назарбеков снялся в рекламном ролике магазина одежды в Ташкенте. Комитет по конкуренции сообщил, что изучает ситуацию в рамках законодательства о рекламе.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провёл в Астане переговоры с председателем КНР Си Цзиньпинем. Стороны обсудили борьбу с бедностью, открытие филиалов китайских вузов, внедрение системы профессионального образования «Мастерской Лу Бань» и другое. Глава государства пригласил коллегу посетить Ташкент.

Экономика

В апреле-мае Узбекистан значительно снизил продажи золота за рубеж, следует из данных Всемирного совета по золоту. Если в феврале-марте объём поставок составлял 23 тонны, то затем показатель упал до 1 тонны.

«Узбекнефтегаз» могл продать сеть заправок UNG Petro и Чиназский нефтеперерабатывающий завод компании Данияра Камилова за 519 млрд сумов ($42,3 млн), следует из финансового отчёта. Госактив и «Узбекнефтегаз» до сих пор не сообщили детали сделки.

Общество

Депутаты Узбекистана обсудили законопроект об электронных (цифровых) доказательствах для борьбы с киберпреступлениями. Документ ранее отклоняли дважды — это третья попытка провести закон через парламент. Депутат указал на недостатки документа, предупредив о «катастрофических последствиях».

Шахноза Наврузова оставила благополучную жизнь в Турции, чтобы исполнить мечту детства — открыть библиотеку в родном Алатском районе Бухарской области. Вдохновившись её инициативой, 15 коммерческих банков Узбекистана начали кампанию по созданию библиотек в столице. «Газета.uz» поговорила с Шахнозой.

На границе Узбекистана и Казахстана обнаружен секретный тоннель и изъяты лекарства индийского производства на сумму 1 млрд сумов (+видео).

Дворы и подвалы многоквартирных домов в Юнусабадском районе Ташкента затопило после прорыва трубы водопровода. Корреспонденты «Газеты.uz» побывали на месте происшествия. Фото и видео.

Апелляционная инстанция суда оставила приговор по делу «Док-1 Макс» без изменений. 2,5 млрд сумов, выплаченных матерью осуждённого экс-главы Фармагентства, будут распределены между потерпевшими.

Спорт

На церемонии проводов делегации спортсменов Узбекистана, участвующих в летней Олимпиаде в Париже, знаменосцам сборной передали флаг страны, а также представили официальную форму. Фото.

Мир

В давке на религиозном собрании в штате Уттар-Прадеш в Индии погибли по меньшей мере 121 человек, свыше 30 получили ранения. Жертвами, в основном, стали женщины.

Провальное выступление Джо Байдена на дебатах с Дональдом Трампом вызвало панику и разговоры внутри Демократической партии о замене его кандидатуры. Лучшей альтернативой считают вице-президента США Камалу Харрис, пишет Reuters.

Спасибо, что читаете нас!