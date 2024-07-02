Администрация президента США Джо Байдена опубликовала предложения по защите работников от воздействия экстремальной жары. Правила, разработанные Министерством труда, в случае официального утверждения станут первыми в истории страны стандартами безопасности в этой сфере, сообщает The Guardian.

Документ потребует от работодателей создания должности координатора по вопросам тепловой безопасности, разработки планов реагирования на чрезвычайную жару, а также обеспечения работников доступом к тени и воде.

Кроме того, новые сотрудники должны будут проходить процесс акклиматизации к жаре, во время которого воздействие высоких температур на них будет увеличиваться постепенно.

Предлагаемый стандарт включает в себя конкретные меры защиты, отмечает Guardian. Так, если индекс жары на рабочем месте будет превысит 27 градусов Цельсия, то работникам должны предоставить доступ к воде и комнатам отдыха с контролируемой температурой. При индексе жары от 32 градусов будут действовать дополнительные меры защиты, включая оплачиваемый 15-минутный перерыв каждые два часа и обязательное наблюдение за состоянием сотрудников.

Работодатели, не соблюдающие этот стандарт, могут быть оштрафованы. Правила будут применяться во всех 50 штатах США.

Согласно прогнозам Минтруда, эти правила коснутся примерно 36 миллионов работников, таких как курьеры, почтальоны, строители и сельскохозяйственные рабочие, что позволит существенно сократить количество травм, заболеваний и смертей, вызванных жарой на рабочем месте.