Правительство заверило, что в 2024 году из государственного бюджета Узбекистана будет выделено не более 9,5 трлн сумов на субсидии по газу. Об этом в подкасте Расула Кушербаева заявил депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса Дониёр Ганиев.

В 2023 году из госбюджета выделялось 17,99 трлн сумов (хотя изначально предусматривалось 12,4 трлн сумов) на возмещение разницы в средней цене покупки (по рыночной цене) и продажи природного газа на внутреннем рынке (по регулируемым тарифам). В частности, Узбекистан в совместных проектах с иностранными компаниями покупал газ, предназначенный для экспорта, по экспортным ценам и импортировал для дальнейшей продажи на внутреннем рынке.

В 2024 году сумму субсидий планируется сократить до 9,5 трлн сумов за счёт повышения тарифов на газ с 1 мая.

Как следует из отчёта Министерства экономики и финансов, к концу мая уже было освоено 8,06 трлн сумов, или 84,8% от запланированного объёма на весь год.

«В ноябре во время обсуждений бюджета мы спрашивали, почему включается субсидия на 9,5 трлн сумов, за счёт чего сокращается её объём. Правительство тогда в рамках рабочей встречи сообщило о планах повысить тарифы для физических лиц в апреле-мае. Они сказали, что предусматривается субсидирование [цен газа] в первом квартале, а после повышения цен больше не будет требоваться субсидия», — рассказал Дониёр Ганиев.

По словам парламентария, в первом квартале планировалось потратить 8 трлн из 9,5 трлн сумов, и «этот план выполнен на 100%», оставшиеся 1,5 трлн сумов намечено освоить в четвёртом квартале (октябрь-декабрь).

«У меня тогда возник вопрос, получается, что весь максимум [прогнозной суммы] вы уже потратили, а в сфере здравоохранения и высшего образования деньги не тратят, уровень освоения остаётся на уровне 85−90%. Они сказали, что это связано с проведением тендеров, [задержкой] поставок оборудования… что не тронут эти средства», — заявил он.

Как отмечает Ганиев, члены правительства заверили, что из госбюджета не будет выделяться дополнительный объём субсидий на покрытие разницы цен между покупкой и продажей газа, то есть сумма не превысит планируемые 9,5 трлн сумов.

Основная часть электроэнергии (две трети) потребляется юридическими лицами (компании, заводы, организации), доля населения — около 30%. При этом тарифы на газ и электроэнергию для юридических лиц уже повышались с 1 октября прошлого года.

«Подумаем логически: если в прошлом году на субсидии по газу ушло около 18 трлн сумов, то трети от этой суммы, или около 6 трлн сумов, должно хватить физическим лицам. Когда мы задали этот вопрос, они сказали, что „да, так было, но с нового года себестоимость повышается“. По их словам, когда планировали бюджет 2023 года, закладывалась цена электроэнергии в 800 сумов за 1 кВт•ч, но с 2024 года она выросла до 1000 сумов. Вы же знаете, что я не могу посмотреть внутреннюю [структуру] бюджета, они (правительство — ред.) не могут раскрыть её до каждого тийина. Мы вынуждены принимать этот ответ как правильный», — сказал парламентарий.

Депутат Дониёр Ганиев указал на отсутствие точных расчётов по формированию себестоимости электроэнергии. «Сейчас мы якобы поднимаем цены до себестоимости, но кто даст гарантии, что с такой непрозрачной системой в энергетике себестоимость снова не увеличится в два раза», — сказал он.

В июне 2022 года Расул Кушербаев озвучил цены на газ, по которым Узбекистан закупает топливо у местных и иностранных компаний. Он выразил недовольство высокими ценами зарубежных предприятий и указал, что такое положение дел связано с «действиями некоторых чиновников, любящих деньги больше, чем родину».

В Узбекистане размер субсидий из госбюджета вырос в пять раз за два года — с 5,63 трлн до 29,25 трлн сумов ($2,5 млрд). По итогам 2023 года, 18 трлн сумов пришлось на покрытие разницы между покупкой и продажей газа, 1,72 трлн — на возмещение ущерба по теплоэнергии, 1,02 трлн — на геологоразведку.