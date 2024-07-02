Румыния — Нидерланды 0:3

В теории колористики начинающих художников предупреждают, что при смешивании оранжевого и жёлтого цветов можно получить очень яркие оттенки агрессивных цветов. На стадионе в Мюнхене «оранжевые» Нидерланды (даже играя в синем) и «жёлтая» Румыния начали ярко, шумно, мгновенно.

Матч разгорелся, как порох: уже к пятой минуте голова румынского форварда Яниса Ходжи была покрыта марлевой повязкой, окроплённой в красный цвет, который так любил князь Дракула. Накал встречи к 10-й минуте с лихвой мог перекрыть эмоции за все прошедшие матчи 1/8 финала вместе взятые. А к 20-й случился первый результативный выстрел: Гакпо промчался слева, финтом ушёл в центр и пробил. Румынский кипер Ницэ вроде бы и оказался в нужном месте, но пропустил в ближний угол — 1:0.

Пропущенный гол не отбил у румын интереса к чужим воротам, посчитавших прокол своего вратаря сущей нелепицей. Высокорослый защитник Дрэгушин продолжал успевать ходить в чужую и возвращаться в свою штрафную, «самонаводящиеся» передачи Мана и Станчу находили Хаджи и Дрэгуша.

Однако столь высокая интенсивность редко обходится без потерь: Могос после столкновения с Дюмфрисом продолжить игру уже не смог, и вроде бы «жёлтый» отряд не заметил потери бойца. Порой казалось, что на поле может выйти даже наставник румын Эдуард Йордэнеску, рассекающий отведённую ему бровку, как в свои лучшие годы игровой карьеры. Но к перерыву запал сборной Румынии испарился — креативность её игры оказалась заметно ниже, чем двигательная активность.

Фото: OnsOranje / X



Нидерландам удалось затормозить скорость наступления сборной Румынии и при этом сохранить стройность своей атаки в условиях стартового прессинга соперника. В оборонных румынских редутах появились проплешины, и голландцы до поры не пользовались такими огрехами либо пижонили в стиле удара рабоной Симонса или эгоизма Депая.

Подопечные Роналда Кумана выиграли потому, что соперник позволил Нидерландам перевести игру в привычную им среду, где козыри «оранжевых» оказались более действенными.

Главные события оставшихся 45 минут происходили на румынской половине поля. У голландской сборной есть ещё одно прозвище — «заводной апельсин». В Мюнхене эти танцевально-вкусовые ощущения проявились сполна: сначала Гакпо на флажке протиснулся вдоль лицевой, выдаёт гениальный пас на Малена, и тот забивает в пустые ворота — 2:0. А затем уже сам Мален, пройдя сквозь тела румынских защитников, делает дубль — 3:0.

Сборная Нидерландов в прекрасном настроении ждёт своего соперника по четвертьфиналу 7 июля из пары Австрия-Турция.

Статистика матча

Мюнхен, «Альянц-Арена».

Судья: Феликс Цвайер (Германия);

Голы: Гакпо (20), Мален (83, 90+3);

Румыния: Ницэ, Рациу, Дрэгушин, Буркэ, Могос, Р. Марин (Чикылдэу,72), Станчу (Олару, 88), Ман (Раковицан, 38), М. Марин, Хаджи (Алибек, 72), Дрэгуш (Михэйлэ, 72).

Нидерланды: Вербрюгген, Думфрис, де Врей, ван Дейк, Аке (ван де Вен, 69), Рейндерс, Схаутен (Верман, 69), Симонс, Депай (Блинд, 90+2), Гакпо (Вегорст, 84), Бергвейн (Мален, 46).

Предупреждения: Марин, Станчу — Думфрис