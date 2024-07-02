Несмотря на то, что весь новый автобусный парк столицы оснащён кондиционерами, в социальных сетях появляются публикации пассажиров, недовольных жарой в салонах. Начальник отдела повышения готовности и контроля технического состояния подвижного состава компании «Тошшахартрансхизмат» (ТШТХ) Саидмахмуд Тошкентбаев рассказал «Газете.uz», в какое время водители должны включать кондиционеры и какой должна быть температура в салоне.

По словам специалиста, в этом году жара наступила рано. В связи с этим 20 мая ТШТХ дала распоряжение автобусным паркам по включению кондиционеров с 8:00 до 19:00. При этом температура в салоне не должна превышать 26 градусов. Это оптимальная температура для пожилых людей и детей, отметил Саидмахмуд Тошкентбаев.

«В некоторых исключительных случаях можно включить кондиционер после 19:00, — продолжил он. — Например, когда в салоне становится душно из-за большого количества пассажиров, водители могут включить систему охлаждения».

Саидмахмуд Тошкентбаев добавил, что некоторые пассажиры жалуются на слишком низкую температуру в салонах — иногда водители устанавливали температуру +17 градусов. Поэтому систему охлаждения в автобусах настроили таким образом, чтобы кондиционеры отключались, если температура в салоне составляет ниже +26 градусов.

В случае нарушения порядка пассажиры могут обратиться по номеру телефона доверия ТШТХ 1062.

«Если водитель не включает кондиционер, пассажиры могут позвонить и сказать номер автобуса. После этого в отношении водителя будут приняты меры», — сказал Саидмахмуд Тошкенбаев.

Он добавил, что если система охлаждения не работает из-за неполадок, автобус вернут в автобусный парк до устранения неполадок.