Португалия — Словения 0:0 (3:0 по пенальти)

Наставник португальцев Роберто Мартинес перед матчем со словенцами был поставлен перед тяжкой дилеммой: передёргивать состав или ждать выхода на проектную мощность основного сочетания? Ротация игроков в проигранном грузинам матче была признана неудачной, хотя и не носила турнирной мотивации. Впрочем, всем, кто вышел в тот вечер на поле во Франкфурте, дополнительных стимулов не понадобилось.

Со стартового свистка игроки подчёркивали значимость боя жёсткими единоборствами и зашкаливающей мотивацией. Роналду всем видом, а иногда даже и игрой, показывал, как он расстался на этом Евро с амплуа играющего отдельно от остальной команды. Ветеран Пепе стелился в подкатах, дирижировал более младшими коллегами в защите, расставляя игроков в штрафной. Бернарду Силва и Фернандеш по обыкновению ткали узоры португальских атак, Леау исполнял мастер-класс по дриблингу. Удар Палиньи, просвистевший рядом со правой от Облака штангой вместе со свистком итальянского рефери Орсато на перерыв, символизировал, что ещё чуть-чуть и голы у «европейских бразильцев» станут на поток.

Фото: UEFA EURO 2024 / X



У словенцев, правда, планы были несколько иные. В групповом турнире подопечные Матьяжа Кека предстали одной из команд, умеющих не только играть на зубах, но и извлекать из этого результат. Если в дебюте матча игроки Словении, кроме своих ворот о противоположных даже не помышляли, то с конца первого тайма выполнили несколько смелых наскоков форвардов Шешко и Шпорора на ворота португальского кипера Кошту — правда, сколь энергичных, столь же и бесхитростных.

В итоге желание сборной Португалии идти дальше по турнирной сетке без понимания, как это сделать, не забив гол, и стремление словенской команды быть самой собой стало причиной тусклой нулевой ничьей в основное время.

Дрейфующий к серии пенальти матч мог перевернуть Роналду, но промахнулся с точки, назначенной Орсато за снос Жоты. А затем и уставший Пепе едва не соорудил гол в свои ворота.

И все-таки Роналду исправился. Пока только в одном конкретном матче — он начал у португальцев серию одиннадцатиметровых: уверенно, точно, без колебаний, психологически настроив партнёров. Ответив всем хейтерам в соцсетях, призывающих заменить его.

Что касается словенцев, то был ли их изначальный план победы в том, чтобы поставить на серьёзный опыт своего кипера, сейчас уже не важно. Вышло так, что героем матча стал не Ян Облак, а его визави Диогу Кошта, взявший три пенальти подряд. Португалия 5 июля в четвертьфинале сыграет с Францией.

Статистика матча

Франкфурт-на-Майне, «Дойче Банк Парк».

Судья: Даниэле Орсато (Италия)

Португалия: Кошта, Канселу (Семеду, 117), Диаш, Пепе (Невеш, 116), Мендеш, Фернандеш, Пальинья, Витинья (Жота, 65), Бернарду Силва, Роналду, Леау (Консейсау, 76).

Словения: Облак, Карничник, Дркушич, Бийол, Балковец, Стоянович (Вербич, 85), Черин, Элшник (Иличич, 06), Млакар (Горенц-Станкович, 75), Шпорар (Целар, 74), Шешко.

Предупреждения: Дркушич, Карничник, Бийол, Балковец.

Серия пенальти: Иличич (сейв вратаря), Роналду (1:0), Балковец (сэйв вратаря) Фернандеш (2:0), Вербич (сэйв вратаря), Бернарду Сильва (3:0).