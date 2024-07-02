Национальный олимпийский комитет Узбекистана объявил имена знаменосцев сборной Узбекистана на летних Олимпийских играх Париж-2024.

Эта честь была оказана чемпиону мира по боксу Абдумалику Халокову и золотому и бронзовому призёру летних Азиатских игр Ханчжоу-2022 по фехтованию Зайнаб Дайибековой.

Абдумалик Халоков родился в 2000 году в Бухарской области, выступает в весовой категории -57 кг. С 2018 года член сборной Узбекистана по боксу. На чемпионате мира 2019 года в Сербии в весовой категории -60 кг удостоился серебряной награды. На континентальных первенствах 2021 года в Дубае и 2022 года в Аммане завоевал бронзу и золото соответственно. В 2023 году на чемпионате мира в Ташкенте выступал в весе -57 кг и выиграл медаль высшей пробы. По итогам 2023 года был признан лучшим спортсменом страны. Заслуженный спортсмен Узбекистана.

Зайнаб Дайибекова родилась в 2002 году в Каракалпакстане. С 2016 года выступает в составе сборной Узбекистана по фехтованию. На чемпионате Азии 2023 года в Китае поднялась на высшую ступень пьедестала. Помимо этого, на Азиатских играх Ханчжоу-2022 она завоевала золото и бронзу. Награждена медалями «Шухрат» и «Жасорат», заслуженная спортсменка Каракалпакстана.

Церемония открытия XXXIII Олимпийских игр в Париже состоится 26 июля. Соревнования, где будет представлено 32 вида спорта и разыграно 329 комплектов наград, будут проходить до 11 августа.