Законодательная палата Олий Мажлиса на заседании 2 июля приняла в первом чтении проект закона «О защите населения от вредного шумового воздействия», сообщила пресс-служба нижней палаты парламента Узбекистана.

Документ обозначает основные принципы защиты граждан от вредоносного шума и полномочия госорганов в этой сфере. В нём прописывается механизм компенсаций за шумовое воздействие на окружающую среду.

Председатель Комитета санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Баходир Юсупалиев со ссылкой на исследования сообщил, что регулярное воздействие городского шума приводит сердечно-сосудистым заболеваниям, стрессу и нарушению сна.

По его словам, на сегодняшний день в Узбекистане отсутствует единый нормативно-правовой акт, регламентирующий вопросы противодействия негативному шумовому воздействию.

Отсутствует единое понятие «ночного времени», отметили в Минюсте. Например, в статье 122 Трудового кодекса это время определено с 22:00 до 6:00 часов, согласно статье 192 Кодекса об административной ответственности — с 23:00 до 6:00 часов, а в соответствии с «Санитарными нормами и правилами по обеспечению допустимого шума в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» — от 23:00 до 7:00 часов.

По рекомендации Всемирной организации здравоохранения планируется отнести к ночному времени период с 23:00 до 6:00 (Минюст предлагал установить время тишины с 23:00 до 7:00), по выходным и праздникам — с 22:00 до 9:00 (предлагалось с 21:00 до 8:00).

Сумму штрафа за нарушение спокойствия граждан по ночам планируется повысить для физлиц до 3−5 БРВ (1,02 -1,7 млн сумов), для должностных лиц — до 10−15 БРВ (3,4 — 5,1 млн сумов). Согласно статье 192 Кодекса об административных правонарушениях, сейчас они составляют 1/3 БРВ (113 тысяч сумов) и от 1/3 до ½ БРВ (113 — 170 тысяч сумов) соответственно.

Баходир Юсупалиев допустил возможность пересмотра предлагаемых штрафов во втором чтении.

Депутат Дониёр Ганиев предложил классифицировать виды шумов в Кодексе об административной ответственности как бытовые (создаваемые гражданами) и шумы, создаваемые на строительных, промышленных и других объектах, а также установить сумму штрафов исходя из этой классификации.

По его словам, необходимо отдельно выделить строительные шумы как отдельное правонарушение, а также ввести уголовную ответственность при повторном административном правонарушении. Депутат сообщил, что получал жалобы от населения касательно сотрудников ОВД, которые приезжали по вызову, но не могли остановить шум, поскольку «строительный шум не входит в категорию бытового».

Ганиев также указал, что в мегаполисах/городах, ориентированных на сервисную экономику, по сравнению с сельской местностью «жители просыпаются позже, жизнь начинается позже», поэтому предложил установить ночное время с 22:00 до 7:00.

В апреле 2022 года Шавкат Мирзиёев подписал постановление о развитии внутреннего туризма, предусматривающее создание «туристических улиц». Расположенным на них заведениям общепита, торговли, культуры и сферы развлечений разрешили работу в ночное время. При этом прописывалось, что владельцы подобных объектов должны обеспечивать полную шумоизоляцию и отсутствие помех населению по ночам.

Минюст Узбекистана, помимо обычного шума, предлагал регламентировать противодействие световому загрязнению и неприятным запахам.