Военное руководство ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) хочет прекращения огня в секторе Газа, даже если ХАМАС пока останется у власти, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на действующих и бывших сотрудников службы безопасности страны.

По словам собеседников газеты, генералы полагают, что перемирие будет лучшим способом освободить 120 заложников, как живых, так и мёртвых, которых ХАМАС удерживает в Газе.

Военные также считают, израильским вооружённым силам нужно время для восстановления на случай конфликта с ливанской группировкой «Хезболла», которая с октября ведёт «вялотекущую борьбу» с Израилем. Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не исключил переброски войск на границу с Ливаном.

По мнению источников NYT, перемирие с ХАМАС может облегчить достижение соглашения с «Хезболлой» — группировка заявляла, что продолжит наносить удары по территории Израиля до тех пор, пока боевые действия в секторе Газа не прекратятся.

Издание отмечает, что отношение военных к прекращению огня отражает «серьёзный сдвиг» в их мышлении за последние месяцы, поскольку стало ясно, что Нетаньяху отказывается сформулировать послевоенный план или взять на себя обязательства по его реализации. «Это решение, по сути, создало вакуум власти в анклаве, что вынуждает солдат возвращаться и сражаться в тех частях Газы, которые они уже очистили от боевиков ХАМАС», — говорится в материале.

«Военные полностью поддерживают сделку по захвату заложников и прекращение огня, — сказал бывший советник по национальной безопасности Израиля Эяль Хулата. — Они понимают, что пауза в Газе делает деэскалацию более вероятной в Ливане. И у них меньше боеприпасов, меньше запасных частей, меньше энергии, чем раньше — поэтому они также думают, что пауза в Газе даёт нам больше времени для подготовки на случай, если разразится более крупная война с «Хезболлой».

По словам собеседников NYT, спустя почти девять месяцев после начала войны в Газе, которую Израиль не планировал, стране не хватает боеприпасов, мотивации и даже солдат. Нехватку снарядом и запасных частей для военной техники в армии Израиля изданию подтвердили пять чиновников и офицеров. Война в Газе стала самым интенсивным конфликтом с участием Израиля за последние 40 лет, отмечает газета.