С наступлением июня концертная жизнь в Узбекистане вступает в противостояние с погодными условиями, находя пространство между проветриваемыми помещениями, душными клубами и вечерними опен-эйрами. Типичный для жаркого сезона формат летнего фестиваля едва ли возможен в нашем регионе, но огнеупорный в прямом смысле этого слова театр «Ильхом» ежегодно бросает вызов узбекистанскому климату на территории собственного двора.

Фото: Анна Шишкина.

Прежде чем отправиться на очередные каникулы, руководители культурной точки притяжения провели Ilkhom Party, позвав на возведённую уличную сцену две непохожие друг на друга группы ― давно зарекомендовавшую себя Flyin Up, пару лет назад сумевшую перепридумать себя в сбалансированном постметальном звучании в сочетании с узбекскими языком и мелодикой, и номинально свежую «Если Можно», основанную фронтменом культового инди-бэнда 15-летней давности «Метод тыка».

Фото: Анна Шишкина.

Днём солнечный зной не предвещал каких-либо поблажек для зрителей, но с приближением старта заключительного в сезоне спектакля «Свободный аукцион имени Сергея Параджанова» о себе всё больше давали знать тучные облака и освежающий ветерок. К моменту выхода на сцену группы «Если Можно» и впечатлённой аудитории из подвальных помещений «Ильхома» во дворе стало по-весеннему уютно. Перед началом лайв-сета из переносной колонки одного из гостей Ilkhom Party импровизированно зазвучал плейлист с винтажными хитами 60−80-х годов, что помогло создать атмосферу камерного праздника.

Фото: Анна Шишкина.

Объёмность звука в пространстве моментально умножилась с первой песней в живом исполнении. Изначально образованный как сольный постпанк-проект музыканта, продюсера и коллекционера винила Алексея Полякова с каждым годом всё больше добавлял к жанровой палитре элементы более жизнерадостных нью-вейва и синти-попа. Открывашкой «Если Можно» выступил ритмичный трек 2022 года «Кроссворд», балансирующий где-то между поздним «Кино» и «Технологией».

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/22766801/track/105270306">Кроссворд</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/13783942">Если Можно</a> на Яндекс Музыке

Первое время зрители по-театральному сдержанно оценивали незнакомую для себя группу. Песня за песней «Если Можно» настойчиво сохраняли танцевальный вайб. К середине сетлиста такой подход вылился в уже заметные пляски перед сценой под готовящийся к релизу воздушный сингл «Быстро Быстро», которые позже вышли к своему пику, когда заиграли закрывающие хиты группы: энергичный бэнгер от лица раздражённого человека «Столько тупых вокруг» и отчаянный дэнс-поп для бессонных ночей «Ничего не скажу». Номинальный разогрев от «Если Можно» оказался удачным выбором саппорт-группы перед хедлайнерами того вечера.

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/22208850/track/103676046">Столько тупых вокруг</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/13783942">Если Можно</a> на Яндекс Музыке

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/24135087/track/109049726">Ничего не скажу</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/13783942">Если Можно</a> на Яндекс Музыке

После недолгой паузы на сцену поднялись Flyin Up ― герои отечественной рок-сцены, пережившие несколько взлётов и падений, переезд в Россию, смены составов и своего звучания, чтобы в прошлом году прийти к выпуску своей монументальной работы на узбекском языке «Jimlik». В последние два года благодаря этому материалу квинтет словно преобразился в группу, которая могла бы запросто оказаться в лайнапе зарубежного фестиваля.

Фото: Анна Шишкина.

Чтобы подготовить зрителей «Ильхома» к своей концептуальной музыкальной форме, Flyin Up начали выступление с атмосферного интро, постепенно вводя в него изломанный грув, бас-линию и тяжёлые риффы. Следующий час присутствующих окутывало плотным громким звуком, от которого нижние челюсти произвольно выступали вперёд, а шеи начинали одобрительно качаться в такт.

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/26103481">Jimlik</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/4781019">Flyin Up</a> на Яндекс Музыке

Конечно, музыку ребят небезосновательно сравнивают с наследием культовой американской группы Tool, но всё же там есть не только имитация, но и талантливая локализация западной постметальной и психоделической формы через добавление местного контекста и узбекоязычного нарратива. Духовные распевки вокалиста Жасура Худайбердыева (участника конкурсного шоу «Ovoz») и синтезированные подложки Санжара Исматова, известного также по сольному электронному проекту miasm (31 мая у него вышел альбом EP «Swarm»), добавляют пущей трансовости, которая строится за счёт частого преломления ритмов и музыкальных размеров, использования полифонических гитарных партий.

Фото: Анна Шишкина.

Если опустить попытки в сложную аналитику, важнейшим итогом концертной вечеринки выступает насыщенное послевкусие и тёплые воспоминания о летнем вечере в компании приятных людей во дворе «Ильхома». По традиции прошлых лет, город может рассчитывать на следующий поход в театр имени Марка Вайля в первых числах сентября, чтобы встретить открытие 49-го сезона на очередной Ilkhom Party на той же открытой сцене, но с другим составом участников.