С наступлением июня концертная жизнь в Узбекистане вступает в противостояние с погодными условиями, находя пространство между проветриваемыми помещениями, душными клубами и вечерними опен-эйрами. Типичный для жаркого сезона формат летнего фестиваля едва ли возможен в нашем регионе, но огнеупорный в прямом смысле этого слова театр «Ильхом» ежегодно бросает вызов узбекистанскому климату на территории собственного двора.
Прежде чем отправиться на очередные каникулы, руководители культурной точки притяжения провели Ilkhom Party, позвав на возведённую уличную сцену две непохожие друг на друга группы ― давно зарекомендовавшую себя Flyin Up, пару лет назад сумевшую перепридумать себя в сбалансированном постметальном звучании в сочетании с узбекскими языком и мелодикой, и номинально свежую «Если Можно», основанную фронтменом культового инди-бэнда 15-летней давности «Метод тыка».
Днём солнечный зной не предвещал каких-либо поблажек для зрителей, но с приближением старта заключительного в сезоне спектакля «Свободный аукцион имени Сергея Параджанова» о себе всё больше давали знать тучные облака и освежающий ветерок. К моменту выхода на сцену группы «Если Можно» и впечатлённой аудитории из подвальных помещений «Ильхома» во дворе стало по-весеннему уютно. Перед началом лайв-сета из переносной колонки одного из гостей Ilkhom Party импровизированно зазвучал плейлист с винтажными хитами 60−80-х годов, что помогло создать атмосферу камерного праздника.
Объёмность звука в пространстве моментально умножилась с первой песней в живом исполнении. Изначально образованный как сольный постпанк-проект музыканта, продюсера и коллекционера винила Алексея Полякова с каждым годом всё больше добавлял к жанровой палитре элементы более жизнерадостных нью-вейва и синти-попа. Открывашкой «Если Можно» выступил ритмичный трек 2022 года «Кроссворд», балансирующий где-то между поздним «Кино» и «Технологией».
Первое время зрители по-театральному сдержанно оценивали незнакомую для себя группу. Песня за песней «Если Можно» настойчиво сохраняли танцевальный вайб. К середине сетлиста такой подход вылился в уже заметные пляски перед сценой под готовящийся к релизу воздушный сингл «Быстро Быстро», которые позже вышли к своему пику, когда заиграли закрывающие хиты группы: энергичный бэнгер от лица раздражённого человека «Столько тупых вокруг» и отчаянный дэнс-поп для бессонных ночей «Ничего не скажу». Номинальный разогрев от «Если Можно» оказался удачным выбором саппорт-группы перед хедлайнерами того вечера.
После недолгой паузы на сцену поднялись Flyin Up ― герои отечественной рок-сцены, пережившие несколько взлётов и падений, переезд в Россию, смены составов и своего звучания, чтобы в прошлом году прийти к выпуску своей монументальной работы на узбекском языке «Jimlik». В последние два года благодаря этому материалу квинтет словно преобразился в группу, которая могла бы запросто оказаться в лайнапе зарубежного фестиваля.
Чтобы подготовить зрителей «Ильхома» к своей концептуальной музыкальной форме, Flyin Up начали выступление с атмосферного интро, постепенно вводя в него изломанный грув, бас-линию и тяжёлые риффы. Следующий час присутствующих окутывало плотным громким звуком, от которого нижние челюсти произвольно выступали вперёд, а шеи начинали одобрительно качаться в такт.
Конечно, музыку ребят небезосновательно сравнивают с наследием культовой американской группы Tool, но всё же там есть не только имитация, но и талантливая локализация западной постметальной и психоделической формы через добавление местного контекста и узбекоязычного нарратива. Духовные распевки вокалиста Жасура Худайбердыева (участника конкурсного шоу «Ovoz») и синтезированные подложки Санжара Исматова, известного также по сольному электронному проекту miasm (31 мая у него вышел альбом EP «Swarm»), добавляют пущей трансовости, которая строится за счёт частого преломления ритмов и музыкальных размеров, использования полифонических гитарных партий.
Если опустить попытки в сложную аналитику, важнейшим итогом концертной вечеринки выступает насыщенное послевкусие и тёплые воспоминания о летнем вечере в компании приятных людей во дворе «Ильхома». По традиции прошлых лет, город может рассчитывать на следующий поход в театр имени Марка Вайля в первых числах сентября, чтобы встретить открытие 49-го сезона на очередной Ilkhom Party на той же открытой сцене, но с другим составом участников.