Франция — Бельгия 1:0

Обе команды в групповой турнире попали в голевой штиль. Франция с игры не забила ни одного гола (автогол соперника и пенальти с поляками), бельгийцы также забили дважды, но только румынам. Мяч у французов Мбаппе, Гризмана и Дембеле не летел в ворота, а у их оппонентов — залетал с офсайда, объявившего Лукаку персоной «нон грата» в списке бомбардиров турнира.

Наверное, здесь нужно проговорить до слез банальную вещь: это футбол. Или дождаться нынешнего матча в Дюссельдорфе, чтобы опровергнуть другую идиому для таких матчей — «двум голам не бывать, а одного вылета не миновать».

Учитывая, что в обеих странах с пиететом относятся к гастрономии, практически все 90 минут в исполнении Франции и Бельгии можно оценить как не самое удачное гурманское блюдо — суховатое, не шибко аппетитное, после дегустации которого хочется сказать: «Пресно!»

Потратившим время на просмотр этого матча приходилось задавать себе вечный вопрос о курице и яйце на футбольный лад: что должно быть главным — результат или игра?

Наставник «трёхцветных» Дидье Дешам не стал идти на тактические ухищрения и сделал ставку на центр поля, для чего накинул на него огромную сеть. Его визави Доминик Тедеско усилил фланги и передвинул Де Брюйне в глубину для подпитки бельгийского нападения.

Созидатели с обеих сторон (Канте, Рабьо и Гризманн у французов, Де Брюйне и Доку — у бельгийцев) медленно, но верно ткали атаки своей команды, хотя толку от это было мало: почти все удары не таили угрозы воротами, а опасная часть этих моментов пресекалась индивидуальными ляпами француза Тюрама или все того же Лукаку.

После перерыва французы завладели территорией, однако, получив к 70-й минуте почти шестикратный перевес по ударам (17−3), так практически и не конвертировали это преимущество в удары непосредственно в створ. В тренерском штабе бельгийцев начали готовится к овертаймам: ничем другим не объяснить того, что Тедеско тянул с заменами и в итоге опоздал.

А вот Дешам опять вернул себе реноме тренера, умеющего переворачивать игру. Все это больше указывало бы на мистику, чёрную метку для французов, если бы вышедший незадолго до конца матча Коло Мауни не изловчился принять мяч в штрафной и не чиркнул им по ноге бельгийского ветерана Вертонгена — очередной автогол в самой концовке матча вывел французов в четвертьфинал, где им 5 июля встречаться с победителем пары Португалия — Словения.

Статистика матча

Дюссельдорф, «Меркур Шпиль-Арена».

Судья: Гленн Нюберг (Швеция).

Гол: Коло Муани (85).

Франция: Меньян, Кунде, Упамекано, Салиба, Эрнандес, Канте, Тчуамени, Рабьо, Мбаппе, Гризманн, Тюрам (Коло Муани, 62).

Бельгия: Кастельс, Кастань (Де Кетеларе, 88), Фас, Вертонген, Теате, Онана, Де Брюйне, Доку, Карраско (Лукебакио, 88), Лукаку, Опенда (Мангала, 63).

Предупреждения: Тчуамени, Рабьо, Гризманн — Вертонген, Мангала.