Новые водительские удостоверения можно оформить онлайн на Едином портале интерактивных государственных услуг (ЕПИГУ), сообщила пресс-секретарь Министерства юстиции Узбекистана Севара Уринбаева.

Как она уточнила «Газете.uz», с апреля 2023 года дистанционно была доступна только замена водительских прав, но теперь через ЕПИГУ можно получить и новое удостоверение.

В Минюсте уточнили, что для получения удостоверения не требуются документы, поскольку вся информация имеется в системе.

Документ можно забрать в любом ближайшем Центре государственных услуг в течение 1 рабочего дня или оформить доставку на дом за 2 рабочих дня через почту (25 тысяч сумов). Стоимость услуги составляет 0,7 БРВ (238 тыс сумов).

Для новых прав можно использовать фотографию из ID-карты или биометрического паспорта. Но использовать также может посетить Центр госуслуг или Регистрационно-экзаменационный отдел Службы безопасности дорожного движения для создания новой фотографии.