Политика

Правоохранительные органы задержали заместителей хокимов Тахиаташского района (Каракалпакстан), Бустанского района (Андижанская область) и Букинского района (Ташкентская область) по подозрению в получении взятки.

Хоким Ташкента Шавкат Умурзаков избран депутатом городского кенгаша народных депутатов.

Президент Шавкат Мирзиёев 3−4 июля посетит с рабочим визитом Астану для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества и встрече в формате «ШОС плюс». По итогам заседания ожидается принятие документов по расширению партнёрства в экономике, безопасности, экологии и энергетике.

Экономика

Архитекторы Нового Ташкента планируют построить город с соблюдением экологических стандартов при возведении зданий. На примере склада, построенного на базе завода по изготовлению подъёмных кранов, «Газета.uz» рассказывает, что такое «зелёные» стандарты и зачем их соблюдать нежилым объектам.

В 2024 году из госбюджета будет выделено не более 9,5 трлн сумов на субсидии по газу, хотя 85% из этой суммы уже освоено в первом квартале, заявил депутат Дониёр Ганиев со ссылкой на слова членов правительства. Но у него возникли вопросы по поводу объёма субсидий и неосвоенных расходов в соцсфере.

Общество

«Газета.uz» пообщалась с братом мужчины, которого, по его словам, избили до смерти в здании ОВД Бекабада. Он рассказал, что другой его брат также был несправедливо осуждён на 7 лет. Родные три года добиваются «справедливости, о которой говорит президент» (+видео).

Пассажиры столичных автобусов жалуются на отключённые кондиционеры в транспорте в дневное время. «Газета.uz» узнала, когда должна работать система охлаждения, какой должна быть температура в салоне и куда могут обратиться пассажиры в случае нарушения порядка.

В Узбекистане теперь можно получить новые водительские удостоверения онлайн (до этого можно было только заменить). Документ можно будет забрать в ближайшем Центре госуслуг или оформить доставку на дом по почте.

Депутаты Узбекистана обсудили законопроект о защите населения от вредного шума. Планируется отнести к ночному времени период с 23:00 до 6:00, а также в разы повысить сумму штрафов. Депутат предложил увеличить это время с 22:00 до 7:00 и выделить строительные шумы как отдельное правонарушение.

Культура

Под децибелы гипнотического этно-метала и романтичного синтвейва театр «Ильхом» завершил 48-й сезон и ушёл на каникулы. Кто выступил на традиционной Ilkhom Party и каким получился концерт ― рассказывает «Газета.uz».

Спорт

Знаменосцами сборной Узбекистана на открытии летней Олимпиады в Париже станут боксёр Абдумалик Халоков и фехтовальщица Зайнаб Дайибекова.

Мир

Военное руководство Израиля выступает за перемирие в Газе на фоне нехватки снарядов, даже если ХАМАС пока останется у власти, пишет New York Times. Это, по мнению военных, будет лучшим способом освободить заложников, удерживаемых группировкой.

Министерство труда США предложило первые в истории страны стандарты по защите работников от экстремальной жары. В случае их утверждения работодатели должны будут иметь планы реагирования на жару и обеспечивать работников доступом к тени и воде.

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