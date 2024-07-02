Служба государственной безопасности Узбекистана сообщила о задержании заместителей хокимов трёх районов по подозрению в коррупционных преступлениях.

По данным СГБ, заместитель хокима Тахиаташского района Каракалпакстана по вопросам строительства, связи, коммунального хозяйства, экологии и озеленения передал местному жителю работы по сносу дома (подлежащего сносу) на балансе хокимията и использованию (продаже) материалов, полученных в ходе работ. За оформление соответствующих документов чиновник потребовал 35 млн сумов, говорится в сообщении.

Замхокима был задержан при получении 32 млн сумов в служебном кабинете.

Как сообщает ведомство, председатель Совета фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель Бустанского района Андижанской области потребовал 20 тысяч долларов у местного предпринимателя за изменение категории 10 га земли, находящейся на его имени и специализирующейся на животноводстве, на земли для производства экспортной продукции. Он также пообещал издать решение хокима района о размещении посевных площадей и передаче земли в аренду на три года предпринимателю, желающему выращивать ферулу.

Он был задержан при получении 10 тысяч долларов. Во время доследственной проверки выяснилось, что глава совета должен был передать эти деньги заместителю хокима Бустанского района по вопросам сельского и водного хозяйства. Замхокима также был задержан при получении 10 тысяч долларов в служебном автомобиле, говорится в сообщении.

Начальник Букинского районного отдела МЧС в Ташкентской области потребовал 2500 долларов в обмен на утверждение акта государственной приёмки в эксплуатацию многоквартирного дома, построенного в 2022 году.

Сотрудник районного отдела ЧС был задержан при получении этой суммы. В ходе доследственной проверки стало известно, что начальник отдела по ЧС должен был передать 1200 долларов заместителю хокима Букинского района по вопросам строительства, связи, коммунального хозяйства, экологии и озеленения. Его также задержали при получении денег в служебной машине.





По данным фактам возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 210 Уголовного кодекса (получении взятки / наказывается лишением свободы от 5 до 10 лет). Все задержанные заключены под стражу. Ведётся следствие.