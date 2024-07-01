Современная популярная культура давно превратила имя Ван Гога в своего рода мем, в художника для масс. Сегодня творчество голландского живописца потребляется зачастую в оболочке зрелищ и развлечений. Два года назад в Ташкенте представили новый продукт в этой сфере, совместив его с элементами нелёгкого труда всеобщего образования: Фонд развития культуры и искусства Узбекистана организовал в «Узэкспоцентре» мультимедийную выставку «Быть Ван Гогом». Оказалось, что люди с удовольствием ходят на такие проекты, даже если знают, что увидят только лишь репродукции, спроецированные на экран в музыкальном сопровождении.





Новую нишу в этом направлении обнаружил для себя и публики основатель отечественной частной полиграфической компании Stochastica Шараф Шарипов — полиграфист с 20-летним стажем, получивший художественное образование в училище имени Бенькова и в пединституте. Его проект «Нереальный Ван Гог» собрал в Bonum Factum 240 репродукций из 45 источников: частных галерей и музеев со всего мира.





«Мы уже три года существуем. Сначала печатали для себя, но когда работ Ван Гога стало много, возникла идея сделать выставку. Если бы знали, как это непросто, то, наверное, подумали бы», — рассказал «Газете.uz» Шарипов. Он пояснил, что иногда даже приходилось связываться с владельцами коллекций, у которых были две-три картины Ван Гога, а это очень кропотливый, долгий труд.





Восторг, который вызвала экспозиция у посетителей галереи, связан, в первую очередь, с технологией «жикле» (от французского giclee — распыление, разбрызгивание) — самой высококачественной и весьма дорогостоящей струйной печатью в современной полиграфии. Суть её в полной имитации оригинала — вплоть до мельчайших деталей, цветов, теней и фактуры мазка.





«Чисто коммерческой составляющей здесь нет. Пусть люди посмотрят такую колоссальную коллекцию в одном месте. Не думаю, что такая возможность есть у кого-то в Узбекистане. Мы, в свою очередь, аналогов нашему проекту не нашли», — отвечает Шарипов на возможные вопросы высоколобых скептиков-эстетов, считающих такие проекты «принижением» художественного наследия великих мастеров.





Безусловно, стоя перед оригиналом, мы ощущаем энергетику картины, а репродукции, сделанные «струйными рядами», в конце концов сводятся к пикселям и прочим единицам разрешения полиграфии.





«Нам говорят „давайте ещё“. У нас огромные архивы нескольких больших художников: Рембрандта, Ренуара и импрессионистов. С работами этих мастеров знакомо большое количество людей», — делится планами предприниматель.





Суть таких выставок, возможно, в том, что такие технологии, как «жикле», помогают музеям, частным галереям, самим художникам поддерживать свои коллекции и произведения в достойном качестве, не прятать их от публики. Ван Гог будет радовать своих поклонников и дальше, а восприятие его картин — меняться вместе с технологическим прогрессом, который предлагает нам новые способы соприкосновения с искусством.





Выставка «Нереальный Ван Гог» в галерее Bonum Factum будет работать до 29 июля. Пространство закрыто в понедельник и пятницу, в остальные дни принимает посетителей с 12:00 до 20:00. Вход на выставку платный.