Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 1 июля в резиденции «Куксарой» провёл встречу с генеральным секретарём Организации Объединённых Наций Антониу Гутерришем, пребывающем в стране с официальным визитом, сообщила пресс-служба главы государства.

В ходе переговоров были рассмотрены вопросы обеспечения глобального и регионального мира, стабильности и устойчивого развития, расширения многопланового сотрудничества между Узбекистаном и ООН, ход реализации совместных проектов, направленных на достижение Целей устойчивого развития.





Отмечены «интенсивная динамика и беспрецедентно высокий уровень сотрудничества». Сторонами реализуются 140 совместных программ и проектов. Только за последние годы по инициативе Узбекистана принято 10 специальных резолюций Генеральной ассамблеи ООН, говорится в сообщении.

В прошлом месяце страна была избрана в состав Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС) и Административный совет Международной организации труда. Представитель Узбекистана впервые стал членом Комитета по правам человека ООН. В Ташкенте начало свою работу представительство Международного фонда сельскохозяйственного развития — специального учреждения ООН. В следующем году в Самарканде пройдёт 43-я Генеральная конференция ЮНЕСКО.

Состоялся также обмен мнениями по международным и региональным проблемам. Шавкат Мирзиёев выразил «решительную поддержку инициативам генерального секретаря по обеспечению международной безопасности и стабильности, реформированию ООН и её основных органов, проведению в этом году Саммита будущего в Нью-Йорке».

Рассмотрены вопросы взаимодействия в области развития транспортной взаимосвязанности, обеспечения продовольственной, энергетической и информационной безопасности в регионе. Обсуждена ситуация в Афганистане, подчёркнута необходимость расширения гуманитарной помощи афганскому народу, выработки консолидированной стратегии мирового сообщества в отношении этой страны.

По итогам встречи достигнута договорённость о совместной разработке Рамочной программы сотрудничества с ООН в Целях устойчивого развития Узбекистана на 2026−2030 годы.





После переговором состоялась церемония вручения Антониу Гутерришу одной из высших государственных наград Узбекистана — ордена «Дустлик» высшей степени. Награда вручена «за активное продвижение солидарности и единства в мире, повышение эффективности деятельности организации, а также укрепление сотрудничества между нашей страной и ООН».

Вручая награду, президент Шавкат Мирзиёев отметил личный вклад Антониу Гутерриша в достижение «современного беспрецедентно высокого уровня сотрудничества между Узбекистаном и ООН».

На церемонии присутствовали послы многих стран в Узбекистане.

Он также выделил многолетние усилия главы ООН по укреплению международной безопасности и стабильности, реформированию институтов глобального управления, продвижению Целей устойчивого развития, борьбе с изменением климата, обеспечению «зелёного» и цифрового развития, продовольственной и энергетической безопасности.