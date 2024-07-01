Депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса от Либерально-демократической партии Узбекистана Дониёр Ганиев в подкасте с бывшим депутатом Расулом Кушербаевым высказался о непрозрачности ценообразования на энергоресурсы для потребителей.

В предыдущий раз до 2024 года тарифы на газ и электроэнергию для населения повышались в августе 2019 года. В нынешнем году 16 апреля Кабинет министров издал постановление о повышении цен на энергоресурсы с 1 мая, а также о введении социальных норм.

По данным на апрель 2024 года, себестоимость электроэнергии составляет около 1000 сумов за 1 кВт•ч, газа — около 2000 сумов за кубометр. Она включает в себя операционные расходы предприятий, включая затраты, связанные с инвестиционными проектами и погашением кредитов. В сентябре 2023 года Минэнерго сообщило, что себестоимость 1 кВт•ч электроэнергии равна 970 сумов, кубометра газа — 1890 сумов, а в мае 2022 года — 800 и 1400 сумов соответственно.

«Есть опасение, что наша реформа останется лишь одним шагом, и через 2−3 года потеряет свой [эффект]. Сейчас мы якобы поднимаем цены до себестоимости, но кто даст гарантии, что с такой непрозрачной системой в энергетике себестоимость снова не увеличится в два раза», — отметил Дониёр Ганиев.

Правительство утверждает, что себестоимость электроэнергии на данный момент составляет около 1000 сумов за 1 кВт•ч, но «мы не знаем, откуда они считают эту цену электричества», сказал Ганиев.

«По какой цене покупают газ у частной добывающей компании, по какой цене покупают у государственной, какие оперативные расходы по кредитам входят в эту стоимость, какие потери, неэффективность, хищения, кража… мы не знаем это точно, к сожалению, нет прозрачных цифр. Мы вынуждены верить цифрам, которые они предоставляют», — сказал парламентарий.

По его словам, правительство планирует увеличить долю возобновляемой энергетики в общей генерации до 40% к 2030 году, чтобы «сформировать баланс цен». Он отметил, что электроэнергия, производимая за счёт газа и нефти, будет дорожать, поэтому планируется покрывать возросшую цену за счёт дешёвой солнечной и ветровой электроэнергии.

В июне 2022 года Расул Кушербаев озвучил цены на газ, по которым Узбекистан закупает топливо у местных и иностранных компаний. Он выразил недовольство высокими ценами зарубежных предприятий и указал, что такое положение дел связано с «действиями некоторых чиновников, любящих деньги больше, чем родину».

Финансист Отабек Бакиров ранее ставил под сомнение достоверность данных по себестоимости. По его словам, если информация Министерства энергетики верна, то Узбекистан продавал газ Кыргызстану по цене ниже себестоимости (в январе-сентябре 2022 года — в среднем по 150 долларов за 1000 кубометров), как и электричество Афганистану (в 2022 году — 5 центов за 1 кВт•ч). Он подчеркнул, что повышение цен на электроэнергию и газ не должно ограничиться только повышением тарифов, а должна быть проведена реформа всего энергетического рынка.

Эксперт в сфере энергетики Равшан Хужанов, работающий в Германии, в интервью Kun.uz призвал государство раскрыть всю цепочку себестоимости энергоресурсов, чтобы потребители видели, как формируется конечная цена и какую наценку ставят государственные компании при производстве и доставке энергоресурсов. По его словам, когда данные скрыты и непрозрачны, общественность смотрит на это с подозрением.