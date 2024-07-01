Испания — Грузия 4:1

После неожиданной победы над португальцами команда Грузии, уже произведённая на родине в главную спортивную икону, попыталась зацепиться за четвертьфинальные перспективы с другим фаворитом турнира — сборной Испании. Именно пиренейские футболисты в стартовой десятиминутке, владевшие инициативой, выглядели недоуменно. Больше всех недоумевал Ле Норман, животом протолкнувший мяч в свои ворота после прострела Какабадзе.

Испанцы, впервые пропустившие на этом Евро, конечно же, сделали вид, что не заметили такого голевого казуса. А между тем, камеры то и дело выхватывали запыхавшегося Карвахаля после рейдов Кварацхелии в штрафную «фурии роха». В противоборстве этих двух фамилий, которая могла бы стать подспорьем для практикующих логопедов, в целом и прошёл первый тайм. А ещё Кукурелья своей пышной причёской буквально снял мяч с носка у грузинского лидера атак.

«Фурия роха» нашла слабое место у грузинской сборной там, где его ждали меньше всего, — в рамке ворот лучшего игрока сборной и этого турнира Мамардашвили. Барселонец Родри приложился со всей силы, и кипер «Валенсии» выручить в этот раз не смог — 1:1.

Во втором тайме Кварацхелия мог наказать уже испанского стража ворот Симона, самонадеянно покинувшего створ, но его дальнему удару не хватило нескольких сантиметров фартовой точности. В целом, после перерыва, игра уже пошла по сценарию команды де ля Фуэнте. После замены травмрованного центрального полузащитника Китешвили у подопечных Вилли Саньоля перестало получаться быстро и через точный пас переходить из обороны в атаку, а обещания играть плотно и умно в обороне грузины и вовсе не давали.

Фото: Selección Española Masculina de Fútbol / X



Сначала Ямаль навесил на дальнюю штангу, где Фабиан Руис в воздухе перевисел Мамардашвили — 2:1. Зафиксировали офсайд при простреле Ямаля — ничего страшного. Есть другая восходящая звезда — Уильямс убежал от защитника, сблизился с грузинским вратарём и мощно пробил под перекладину — 3:1. Среди вышедших на замену успел отличиться Ольмо после роскошной многоходовки времён эталонной сборной Испании — 4:1.

После этого грузины превратились из команды-сенсации в коллектив, уже думающий об отпуске после тяжёлого, но приятного игрового сезона.

Сборная Испании же продолжает уверенной поступью двигаться к чемпионству. Следующий соперник — хозяйка турнира сборная Германии, встреча пройдёт 5 июля.

Статистика матча

Кёльн, стадион «Райн-Энерги».

Судья: Франсуа Летексье (Франция).

Голы: Родри (39), Руис (51), Уильямс (75), Ольмо (83) — Ле Норман (18, автогол)

Испания: Симон, Карвахаль (Навас, 81) , Ле Норман, Кукурелья (Гримальдо, 66), Лапорт, Руис (Мерино, 81), Родри, Педри (Ольмо, 53), Ямаль, Мората (Оярсабаль,67), Уильямс.

Грузия: Мамардашвили, Какабадзе, Гвелесиани (Квеквескири, 79), Кашия, Двали, Лочошвили (Цитаишвили,63), Китеишвили (Алтунашвили, 41), Кочорашвили, Чакветадзе (Давиташвили,64), Кварацхелия, Микаутадзе (Зивзивадзе,79).

Предупреждения: Мората — Давиташвили