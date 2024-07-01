Генеральная прокуратура Узбекистана приступила к изучению решения прокуратуры Чиланзарского района о невозбуждении уголовного дела по факту гибели телеведущей Рамины Ягафаровой, сообщила пресс-служба ведомства.

Напомним, 13 сентября 2023 года в Ташкенте в возрасте 31 года скончалась ведущая программы «Своими глазами» телеканала Dunyo bo’ylab Рамина Ягафарова.

Тогда в Генпрокуратуре сообщили, что причиной смерти стала «аллергическая реакция на лекарство (левофлоксацин), острый отёк головного мозга и лёгких, острая дыхательная и сердечно-сосудистая недостаточность и анафилактический шок». Ведомство уточнило, что это было оперативной информацией для СМИ на основе предварительных данных.

«Газета.uz» 29 июня со ссылкой на заключение комиссионной судебно-медицинской экспертизы писала, что причиной смерти Рамины Ягафаровой могли стать ошибки врачей. В частности, основной причиной смерти стало перекрытие дыхательных путей рвотными массами, а побочные эффекты от введённых лекарственных средств стали факторами, ускорившими её, говорится в заключении экспертов.

По информации сестры погибшей Дианы Иртугановой и адвоката Шухрата Каюмова, прокуратура Чиланзарского района отказалась возбуждать уголовное дело. Решение было принято 15 октября, или за две недели до завершения первичной судебно-медицинской экспертизы, — она началась 13 сентября и завершилась 1 ноября.

«По результатам доследственной проверки, проведённой прокуратурой Чиланзорского района, [ранее] принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, поскольку в смерти Р. Ягафаровой не было обнаружено признаков уголовного преступления», — отмечается в сообщении.

«В настоящее время в контрольном порядке изучается решение прокуратуры Чиланзарского района об отказе в возбуждении уголовного дела по мотивам, изложенным в доводах Дианы Иртугановой», — заявили в Генпрокуратуре.