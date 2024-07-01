Султанат Оман ввёл порядок пребывания граждан Узбекистана в стране без визы в течение 14 дней. Об этом сообщили в посольстве Омана в Ташкенте, пишет информагентство «Дунё».

При этом узбекистанцы, желающие остаться в стране дольше этого срока, могут оформить въездную визу в аэропорту при въезде в Оман.

Как уточнили «Газете.uz» в Министерстве иностранных дел, новый порядок вступил в силу с 14 июня — в этот день МИД получил соответствующую ноту.

26−27 июня эту страну посетил министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов, где подписал соглашение о безвизовом режима для владельцев дипломатических паспортов, а также для частных и служебных паспортов.

Напомним, что для оманцев в Узбекистане установлен безвизовый режим сроком на 10 дней.

Оман — арабское государство в Юго-западной Азии. Граничит с Саудовской Аравией, ОАЭ и Йеменом. На севере омывается Оманским заливом, на востоке и юге — Аравийским морем.

К 2040 году султанат планирует инвестировать в развитие сферы туризма 31 млрд долларов, сообщил заместитель министра наследия и туризма Аззан Кассим Аль Бусаиди. По его словам, в 2023 году Оман принял рекордные 4 миллиона иностранных туристов по сравнению с 2,9 млн в 2022 году, таким образом, рост туристического потока составил почти 38%. Министерство уделяет большое внимание созданию среды, в которой туризм может процветать и развиваться. В числе принимаемых мер — упрощение визовых требований и процесса оформления виз, а также наращивание инвестиций в строительство инфраструктуры и новых достопримечательностей.