Три нотариальные услуги в Узбекистане переводятся в онлайн-формат на портале «Электронный нотариус», сообщила пресс-секретарь Министерства юстиции Севара Уринбаева.

Теперь доверенность на право распоряжение автотранспортным средством (продажа, дарение, мена, зало и другие виды распоряжения) можно оформить нотариально без посещения нотариуса.

Кроме того, переводятся в онлайн-формат нотариальное удостоверение заявления о согласии супруги (мужа) на заключение договора о распоряжении общим имуществом супругов, в том числе недвижимым имуществом.

Можно также нотариально заверить верность перевод документа с одного языка на другой через видеоконференцию.