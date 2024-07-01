В начале недели по территории Узбекистана продолжится понижение температуры, которое началось в прошедшие выходные, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Узгидромета.

В понедельник и вторник заток прохладного воздуха с районов Поволжья снизит температурный фон до +30…+33 градусов Цельсия, по югу — до +35…+38.

В дальнейшем до конца рабочей недели прохладный воздух будет отходить с территории Узбекистана, но сильной жары в эти дни не ожидается. По большинству областей страны температура воздуха в дневные часы будет в пределах +35…+38 градусов , по югу местами до +39…+41.

Осадков 1−5 июля по территории Узбекистана преимущественно не ожидается, лишь по областям Ферганской долины, а также в предгорных и горных районах 1−2 июля местами возможен кратковременный дождь и гроза.

Ветер 7−12 м/с, местами возможно усиление до 13−18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком.

1 июля по предгорным и горным районам республики возможны селе-паводковые явления.

В Ташкенте на неделе без осадков. Дневная температура 1−2 июля — +30…+33 градуса, 3−5 июля — +35…+38. Преобладающая температура ночью — +18…+23. Ветер восточный 3−8 м/с, 1 июля местами возможно усиление до 12−14 /м/с.