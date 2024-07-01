По итогам июня 2024 года в Узбекистане зарегистрирована дефляция в 0,24% на фоне сезонного снижения цен на плодоовощную продукцию, сообщило Агентство статистики при президенте.

Это немного выше показателя июня 2023 года (-0,29%). Годовая инфляция (к июню 2023 года) ускорилась до 10,6%.

Цены на продовольственные товары в июне снизились в среднем на 1,8% (минимум за последние пять лет, в годовом выражении — рост на 3,5%). Непродовольственные товары подорожали на 0,8% (7,9%), стоимость платных услуг выросла на 0,9% (27,9%).

По данным Статагентства, яйца подешевели в среднем ещё на 1,1% (в апреле — 11,3%, в мае — на 15,6%, за год — 8,5%), молоко — на 0,5%, сахар — на 1,2%, подсолнечное масло — на 0,1%, мука — на 0,4%.

Рис подорожал ещё на 0,3% (за год — на 5,9%), говядина — на 0,7% (4,6%), баранина — на 1% (5,2%),

В июне среди плодоовощей подорожали только яблоки на 3,1% (за год — на 33,2%).

Баклажаны подешевели на 53,9%, помидоры — на 42,8%, болгарский перец — на 41,3%, тыква — на 38,5%, огурцы — на 37,8%, капусту — на 17,7%, лук — на 13,9%, морковь — на 1,3%, картофель — на 0,7%.

В годовом выражении цены на арбузы выросли на 20,5%, дыни — на 43,4%, виноград — на 87,3%. Картофель за год подешевел на 2,9%, помидоры — на 15,1%, морковь — на 27,2%, лук — на 55,6%.

Арендная плата за жильё подорожала до 0,7% за месяц и на 9,5% за год.

Цены на услуги холодного водоснабжения и канализации в среднем увеличились на 0,5%, по вывозу бытовых отходов — на 2,5%.

Цены на лекарства продолжили рост (после отмены льгот по НДС) и за июнь выросли на 1,4% (16,7% с начала года, 20,1% — за 12 месяцев), включая рост цен на стационарные лечебные и реабилитационные услуги на 4,2%. За полгода антибиотики подорожали на 19,4%.

По данным Статагентства, бензин стал дешевле на 1,4% (+23,4% за год), пропан — на 1,9% (+12,9% за год), а метан подорожал сразу на 11,9% (+36,8%) на фоне повышения предельной цены на АГНКС.

Стоимость услуг железнодорожного транспорта повысилась в июне в среднем по республике на 1,8%. Авиаперелеты за месяц стали дороже на 0,2%. Туристические поездки стали дороже на 1,6%.

Кроме того, повысилась плата на 20% за государственные детские сады, частные сады стали дороже на 2,4%.

В конце апреля Центробанк повысил прогноз общей инфляции по основному сценарию в 2024 году c 8−9% до 9−11%.