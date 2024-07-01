30 июня во Франции прошёл первый тур парламентских выборов. По результатам голосования, в нем лидирует крайне правая партия «Национальное объединение» и её союзники, получившие 29,25%, свидетельствуют данные на сайте МВД страны. Это исторический рекорд для ультраправых.

В парламент от «Национального объединения» прошли 37 депутатов, в том числе лидер партии Марин Ле Пен.

На втором месте левый блок «Новый народный фронт» (32 депутата) с 27,99% голосов, на третьем — центристская коалиция действующего президента Франции Эммануэля Макрона с результатом 20,04% (два депутата).

Всего в первом туре были избраны 76 депутатов.

По последним данным, явка избирателей достигла 66,71% и стала рекордной для выборов такого типа с 2002 года, пишет Le Parisien.

«Демократия сказала своё слово, и французы поставили „Национальное объединение“ и его союзников на первое место, фактически уничтожив лагерь Макрона», — заявила Марин Ле Пен, выступая перед своими сторонниками.

После оглашения результатов первого в крупных городах Франции, включая Париж и Лион, прошли протесты сторонников левых партий.

О выборах

Президент Эммануэль Макрон объявил о роспуске Национального собрания (нижняя палата парламента) и назначил досрочные выборы после того, как «Национальное объединение» победила во Франции на выборах в Европейский парламент, прошедших 9 июня.

Голосование проходит в два этапа: 30 июня и 7 июля. Во время второго тура выборов будет распределено ещё 501 место. Таким образом, партии, которая хочет сформировать большинство, необходимо 289 мест.

Традиционно президент Франции назначает премьер-министра от крупнейшей парламентской группы в Национальном собрании. Сам Макрон останется у власти до конца своего мандата в 2027 году, независимо от результатов этих выборов.

Зачем Макрон объявил досрочные выборы?

Решение Макрона провести досрочные выборы в Национальную ассамблею удивило даже депутатов его собственной партии «Возрождение» (Renaissance), пишет The Economist.

Последний раз президент Франции распускал парламент в 1997 году — тогдашний глава государства Жак Ширак надеялся таким образом укрепить своё большинство, ослабленное массовыми забастовками и протестами. Вместо к власти пришли оппозиционные социалисты, и Ширак был вынужден терпеть неудобное «сожительство» на протяжении пяти лет, отмечает издание.

Похоже, считает The Economist, расчёт Макрона заключается в том, что в какой-то момент он так или иначе столкнётся с политическим требованием провести новые парламентские выборы. Сейчас он возглавляет правительство меньшинства, которое временам с трудом принимает законы и часто прибегает к конституционному положению, позволяющему законопроектам проходить без прямого голосования. Кроме того, Макрон надеется, что выборы помогут избирателям увидеть истинное лицо «Национального объединения» с её популистской риторикой в отношении налогов, иммиграции и энергетики.

Если же «Национальное объединение» добьётся большинства, тогда, по расчёту Макрона, может сработать его вторая ставка. За время, когда правительством будут управлять крайне правые, избиратели смогут увидеть некомпетентность партии и подорвать шансы её представителей, включая Марин Ле Пен, выиграть президентские выборы в 2027 году.

Что будет, если «Национальное объединение» выиграет выборы?

Согласно анализу опросного института Ipsos, крайне правые могут получить от 230 до 280 мест во французском парламенте. Поскольку порог абсолютного большинства составляет 289 мест, крайне правые получат шанс сформировать правительство, премьер-министром которого станет 28-летний руководитель «Национального объединения» Жордан Барделла.

Барделла, со своей блистательной улыбкой и «отполированный до совершенства», стал звездой TikTok, где у него 1,6 миллиона подписчиков, пишет Politico. Он оказался единственным политиком, попавшим в список 50 самых популярных фигур Франции, составленном французским еженедельником Le Journal du Dimanche.

Ле Пен назвала Барделлу настоящей находкой для её усилий по улучшению репутации «Национального объединения», которая долгое время ассоциировалась у избирателей с основателем партии, её отцом Жан-Мари Ле Пеном. При нем партия воспринималась как антисемитская, антиисламская, расистская и опасная для демократии.

Барделла и Ле Пен. Фото: Jordan Bardella / X.

Некоторые, однако, утверждают, что медийный успех Барделлы результат интенсивной подготовки. «Он был пустышкой, с точки зрения глубины [личности] очень ограниченным человеком», — описал политика бывший глава отдела коммуникаций «Национального объединения» Паскаль Юмо.

«Над его лёгкостью, энтузиазмом, который вы сегодня наблюдаете, нам пришлось работать месяцы и месяцы», — рассказывал Юмо, добавляя, что даже блистательная улыбка и непринуждённые приветствия Барделла — результат кропотливого тренинга.

Барделла и Ле Пен усердно поработали над изменением имиджа «Национального объединения», отмечает Politico. Но эти изменения в основном косметические, считают критики. По словам специалиста парижского аналитического центра Fondation Jean Jaurès Жан-Ива Камю, несмотря на то что партия избавилось от своих наиболее «токсичных» характеристик, таких как антисемитизм, её программа остаётся самой радикальной во Франции.

Кроме того, отмечает издание, самой большой проблемой для Барделлы может стать соперничество с самой Ле Пен. Недавний опрос показал, что избиратели отдают предпочтение Барделле, а не Ле Пен: за него проголосовали бы 52% сторонников «Национального объединения», за неё — 43%. Союзники Ле Пен при этом считают, что Барделла, скорее всего, проиграет битву с Ле Пен, которой он обязан своим политическим капиталом и которая продолжает контролировать партию «железной рукой».