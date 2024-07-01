Агентство по управлению государственными активами Узбекистана объявило о приватизации компании «Фотон». 85,58% госдоли в заводе электроники продано путём публичного приглашения к переговорам агрохолдингу Havvo Group за 151 млрд сумов (около 12 млн долларов).

Консультантом по приватизации выступила Abrau Capital.

«Победителем в будущем запланировано увеличение объёмов производства предприятия, дальнейшее расширение видов продукции и географии её реализации, повышение эффективности управления, а также внедрение современных корпоративных систем управления и обеспечение стабильного развития предприятия», — говорится в сообщении.

Госактив утверждает, что предложение покупателя находится «в верхнем пределе индикативного ценового диапазона», рассчитанного международным консультантом, и «превышает оценочную стоимость предприятия».

О заводе

Завод «Фотон» был основан в 1941 году на базе эвакуированного из Подмосковья завода электровакуумных приборов. В 1995 году предприятие было преобразовано в АО и сейчас входит в холдинг «Узэлтехсаноат».

Предприятие выпускает микросхемы для радиоэлектронной аппаратуры, а также электротехническую продукцию. Предприятие владеет технологиями изготовления (более 70 видов) дискретных и планарных полупроводниковых диодов, низкошумящих полевых транзисторов, интегральных микросхем. На его мощностях производятся контрольно-кассовые аппараты и телевизоры Panda.

На заводе «Фотон» работают около 300 человек. Уставной фонд — 1,08 млрд сумов.

В 2023 году было произведено 14,5 тысячи единиц продукции, чистый доход составил 36,4 млрд сумов, чистая прибыль — 1,4 млрд сумов, чистые активы — 20,1 млрд сумов, обязательства — 1,8 млрд сумов.

7 декабря 2023 года президент Украины Владимир Зеленский ввёл санкции против «Фотона» и его бывшего руководителя Маруфходжи Сайдумарова.

О покупателе

Havvo Group — агрохолдинг, созданный в 2019 году и занимающийся экспортом и импортом сезонной сельскохозяйственной продукции, сухофруктов и орехов. Холдинг включает в себя группу компаний: Havvo Group, Havvo Agro Food, Havvo Trust, Havvo Noble СНГ.

Как сообщается на сайте компании, ежегодный экспортный оборот холдинга составляет около 30 млн долларов, оборот по импорту — около 10 млн долларов.

Учредителем и руководителем компании является Зиёдулла Рахмат угли Холмирзаев.