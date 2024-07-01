Англия — Словакия 2:1

В английских футбольных скрижалях давно пора высечь на каком-нибудь аналоге Стоунхенджа сакраментальные слова россиянина Андрея Аршавина про проблемы от игры команды Гаррета Саутгейта: «Your expectations are your problems».

Чемпионат Словакии заведомо слабее английской премьер-лиги, что не новость. Трансферная стоимость каждого из звёздных игроков сборной Англии превышает стоимость всей словацкой команды — аксиома.

Англия обыграла Словакию со счётом 2:1 — от дальнейших выводов вроде бы можно отказаться. Но одним итоговым счётом не объяснить то, что произошло в воскресенье в Гельзенкирхене.

С самого начала встречи сборная Словакии была интереснее, раскованнее и успешнее своих грозных соперников. Словацкое нападение — Шранц, Стрелец, Гараслин — в комментаторских репортажах звучало, словно заклинание из восточноевропейского фольклора, наводящее тревогу на степенных рыцарей с георгиевским крестом на футболках. Будто в насмешку над бесплодным английским владением, гол словаков случился в стиле матчей АПЛ: Куцка выиграл воздушную дуэль у Гехи, сделал скидку на Стрельца, тот покатил мяч Шранцу — 1:0.

Фото: futbalsfz.sk

Англичане же в первой половине игры проявляли настойчивость исключительно в стыках: не щадили живота своего, а тем паче — чужого, сумев поднять градус единоборств до пяти горчичников на две команды. Лучший футболист на планете Беллингем в бесплодных английских атаках демонстрировал исключительно превосходство дриблинга, расшатывая не только защитников, но и собственные нервы, разменяв жёлтую карточку на отсутствие командной игры.

Отчасти давление англичан во втором тайме, обернувшееся драматическим камбэком, было вызвано простой нехваткой сил у словацкой команды. Команда итальянского тренера Франческо Кальцоны пыталась действовать на пределе — к сожалению, не вышло. К счастью, она все-таки пыталась.

По сути обойма словацкой команды состоит из 11 по-настоящему боевых патронов: после того, как каждый из них отстрелялся, вышедшие на замену партнёры должны были отстоять победный счёт. Но в английском футболе тоже умеют создавать свои триллеры, когда в стволе остаётся один патрон, а герои висят над пропастью. Два джокера — Биллингем ударом через себя и Кейн, замыкая перепасовку в воздухе, — вырывают выход в сборной Англии в четвертьфинал. Все разговоры об отставке Саутгейта вновь переносятся, теперь на 6 июля по итогам матча со Швейцарией.

Статистика матча

Гельзенкирхен, «Фельтинс-Арена».

Судья: Халил Мелер (Турция).

Голы: Биллигем (90+6), Кейн (91) — Шранц (25).

Англия: Пикфорд, Уолкер, Стоунз, Гехи, Триппьер (Палмер, 66), Майну (Эзе,84), Райс, Беллингем (Конса, 106), Фоден (Тони, 90+3), Сака, Кейн (Галлахер, 106).

Словакия: Дубравка, Пекарик (Тупта,109), Вавро, Шкриньяр, Ганцко, Куцка (Беро,82), Лоботка, Дуда (Бенеш 81), Шранц (Дьёмбер, 90+3), Стрелец (Боженик,62), Гараслин (Суслов, 61).

Предупреждения: Гехи, Майну, Беллингем, Дьёмбер — Куцка, Шкриньяр, Пекарик, Вавро