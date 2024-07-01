Верховный суд США 1 июля вынес решение по иску бывшего президента Дональда Трампа. Суд постановил, что экс-президенты обладают иммунитетом от уголовного преследования за официальные действия, но не за поступки, которые он совершил в частном порядке, передаёт CNN. Решение было принято шестью голосами против трех.

Речь идёт о деле по поводу возможной причастности Трампа к штурму Капитолия в январе 2021 года. Экс-президента обвинили по четырём пунктам, включая сговор с целью обмана государства. Трамп отверг все обвинения в свой адрес, назвав судебное преследование «охотой на ведьм». Его адвокаты подали жалобу в Апелляционный суд округа Колумбия, который принял решение не в пользу Трампа. После этого юристы политика обратились в Верховный суд, который согласился рассмотреть это дело.

Трактовку того, какие действия бывшего главы страны подпадают под иммунитет от преследования, а какие нет, Верховный суд оставил на усмотрение судов низшей инстанции.

Решение Верховного суда, вероятно, затянет уголовный процесс по делу о штурме Капитолия на годы, отмечает CNN. Оно также может повлиять на другие дела, по которым Трамп проходит обвиняемым, включая дело о попытке отменить результаты президентских выборов 2020 года в штате Джорджия.

Сам Трамп приветствовал постановление Верховного суда. «Большая победа для нашей конституции и демократии. Горд быть американцем!», — написал он в соцсети Truth Social.