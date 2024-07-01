Политика

Шавкат Мирзиёев и генсек ООН Антониу Гутерриш обсудили транспортную взаимосвязанность, продовольственную, энергетическую и информационную безопасность в регионе. Президент Узбекистана выразил «решительную поддержку» инициативам главы ООН по международной безопасности и стабильности.

Экономика

По итогам июня в Узбекистане зарегистрирована дефляция в 0,2% на фоне сезонного снижения стоимости овощей и фруктов и почти всех основных продуктов питания. При этом годовая инфляция ускорилась до 10,6%. Цены на лекарства продолжают рост, повысилась плата за государственные детсады.

Госдоля в заводе электроники «Фотон» продана за 151 млрд сумов агрохолдингу Havvo Group. «Фотон» с декабря прошлого года находится под санкциями Украины.

Султанат Оман установил для граждан Узбекистана безвизовый режим на 14 дней. Узбекистанцы, желающие остаться в стране дольше этого срока, могут оформить въездную визу в аэропорту при въезде в Оман.

Общество

Доверенность на право распоряжения автомобилем (продажа, дарение, мена, залог) теперь можно удостоверить нотариально без посещения нотариуса. В онлайн-формат также переведены ещё две нотариальные услуги.

Генпрокуратура Узбекистана после материала «Газеты.uz» в контрольном порядке изучает решение прокуратуры Чиланзарского района Ташкента об отказе в возбуждении уголовного дела по факту гибели журналистки Рамины Ягафаровой. Экспертиза ранее показала, что её смерть могли повлечь ошибки врачей.

Депутат Дониёр Ганиев указал на отсутствие точных расчётов по формированию себестоимости электроэнергии. «Сейчас мы якобы поднимаем цены до себестоимости, но кто даст гарантии, что с такой непрозрачной системой в энергетике себестоимость снова не увеличится в два раза», — сказал он.

В понедельник и вторник дневная температура опустится до +33 градусов. В последующие дни прохладный воздух будет отходить с территории Узбекистана, но сильной жары в эти дни не ожидается. Осадки возможны только в горах и в Ферганской долине.

Адвокат Даврон Ахмедов указал на неравенство возможностей следователей и защиты, из-за чего адвокаты не успевают изучить следственные документы и подготовить свои доказательства, а госорганы игнорируют запросы, ссылаясь на тайну. Вопрос освещения заседаний в СМИ также до конца не урегулирован.

Культура

«Нереальный Ван Гог» — так названа выставка в частной галерее Bonum Factum, собравшая более 240 высокотехнологичных репродукций картин великого живописца. Обозреватель «Газеты.uz» Дмитрий Поваров попытался на свой вкус и глаз найти отличия работ экспозиции от подлинников.

Мир

Партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» лидирует по итогам первого тура парламентских выборов во Франции. Это исторический рекорд для ультраправых. Если партии удастся получить большинство во втором туре, кресло премьера может занять 28-летний Жордан Барделла, протеже Ле Пен.

Учёные, следящие за распространением птичьего гриппа, опасаются, что пандемия H5N1 «разворачивается в замедленной съёмке», пишет Reuters. ВОЗ ранее признавала, что заболеваемость вирусом среди млекопитающих представляет серьёзную проблему.

Верховный суд США постановил, что бывшие президенты обладают частичным иммунитетом от уголовного преследования. Такое решение суд вынес по иску Дональда Трампа, связанным с делом о его возможной причастности к штурму Капитолия.

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