Учёные, отслеживающие распространение птичьего гриппа по миру, обеспокоены тем, что из-за пробелов в системе наблюдения они отстают на несколько шагов от выявления новой пандемии. Об этом в интервью Reuters сказали более десятка ведущих экспертов.

Многие из них следят за новым подтипом птичьего гриппа H5N1 среди перелётных птиц с 2020 года. «Распространение вируса среди 129 молочных стад коров в 12 штатах США сигнализирует об изменениях, которые могут приблизить его к тому, что он станет передаваться между людьми», — говорится в материале. Инфекция также была обнаружена у других млекопитающих — от альпак до домашних кошек.

«Это похоже на пандемию, разворачивающуюся в замедленной съёмке… Сейчас угроза довольно низкая… но все может измениться в одно мгновение», — сказал профессор микробиологии из Университета Пенсильвании (США) Скотт Хенсли.

Чем раньше будет получено предупреждение о переходе вируса на людей, тем быстрее представители глобальной системы здравоохранения смогут принять меры по защите населения, начав разработку вакцин, широкомасштабные испытания и меры по сдерживанию заболевания.

Федеральный надзор за молочными коровами в США сейчас ограничивается проверкой стад до пересечения ими границ штатов. Тестирование на уровне штатов не проводится регулярно, а тестирование людей, контактировавших с больным скотом, ограниченно, сообщили агентству государственные чиновники и эксперты по пандемическому гриппу.

Несколько экспертов заявили Reuters, что разные подходы агентств по охране здоровья животных и людей могут помешать более быстрому реагированию.

С конца марта в США зарегистрировали три случая передачи птичьего гриппа от коров к человеку, у них наблюдались лёгкие симптомы. В апреле в Мексике умер мужчина, инфицированный одним из штаммов вируса, о его контакте с животными не сообщалось. Случаи заражения, вызванные различными штаммами, также были зарегистрированы в Индии, Китае и Австралии.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает низким риск передачи H5N1 от человека к человеку, но признавала, что глобальное распространение птичьего гриппа среди млекопитающих, включая людей, представляет собой серьёзную проблему для общественного здравоохранения.

Если ситуация изменится, доступны некоторые инструменты для сдерживания инфекции, включая наличие ограниченного количества вакцины против H5N1 и противовирусных препаратов, отмечает Reuters.

Некоторые страны принимают меры по защите населения от H5N1, пишет агентство. США и Европа запасаются дозами «предпандемической» вакцины против гриппа, которая может быть использована для групп повышенного риска, включая работников ферм и лабораторий. Финляндия с июля начнёт превентивную вакцинацию для некоторых работников, контактирующих с животными. Эта первая страна в мире, которая будет прививать людей от птичьего гриппа.