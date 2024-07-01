Член Палаты адвокатов Ташкента Даврон Ахмедов в ходе открытого диалога с представителями министерств и ведомств 29 июня озвучил ряд предложений по развитию адвокатской деятельности и обеспечению равенства адвокатов со следователями и прокурорами.

По его словам, у следователя есть доступ к таможенным, налоговым и другим государственным органам, поэтому он может собрать необходимые данные и документы по запросу. Однако адвокат, например, может 10 месяцев посещать следствие, но у него не всегда есть доступ к следственным документам.

«Мы не знаем, какие документы собрал следователь. Следствие заканчивается, следователь готовит и утверждает обвинительное заключение, и у нас остаётся 10−15 дней для ознакомления с документами перед началом суда. То есть вы за 10−15 дней должны подготовить контраргументы к доказательствам, которые следователь собирал в течение 5−8−10 месяцев. Это неравенство. Нужно ввести изменения в уголовно-процессуальное законодательство. В зарубежных странах это есть, нужно предоставить адвокатам доступ к определённым документам, чтобы они могли получать их и знакомиться с ними своевременно, а затем собирать свои доказательства», — заявил он.

Юрист напомнил, что в Кодекс об административной ответственности были внесены поправки о введении штрафов в отношении госорганов за игнорирование адвокатских запросов. По его мнению, порядок нужно доработать, поскольку некоторые учреждения отказываются предоставлять данные со ссылкой на коммерческую, государственную и иную тайну.

«Нам не отвечает даже Агентство госуслуг… Это тоже проблема. В законодательстве об адвокатуре предусмотрена ответственность для адвокатов за раскрытие тайны. Такая ответственность есть и у следователей, и у судей. Почему у всех есть ответственность, но коммерческая, банковская и государственная тайна действует только для адвокатов? Это приводит к задержкам, наша правовая защита отстаёт», — сказал он.

Даврон Ахмедов также указал на проблему при обращениях в гражданские суды.

«Если это физическое лицо, то необходимо предоставить персональные данные ответчика — фамилия, имя, отчество, место проживания, копию паспорта. Но у обычного гражданина, обычного адвоката таких сведений не бывает, потому что эта „Форма 1“ есть только у органов внутренних дел, прокуратуры, судов. Мы знаем только имя и фамилию ответчика, но не знаем отчества и места проживания. Это становится препятствием для адвокатов и предпринимателей», — сообщил он.

Аналогичная проблема — при обращении в административные суды, чтобы подать иск в отношении государственного служащего. Он предложил предоставить адвокатов к «Форме 1».

Представитель Палаты адвокатов также пожаловался на платные услуги Агентства госуслуг, которые раньше были бесплатными для защитников. По его мнению, это «ограничивает доступ к справедливости».

«За последние 4−5 лет были внесены изменения в законодательство, и эти услуги стали платным для адвокатов. Где здесь равенство, если следователь и суд одним постановлением могут получить всё, что захотят? Адвокат вынужден направить запрос, получить ответ, где просят произвести оплату, потом вы оплачиваете, а только потом получаете услугу. Получение данных тоже является платным для нас», — сказал он.

Даврон Ахмедов также поднял проблему освещения судебных процессов со стороны СМИ.

«В зарубежных странах этот порядок урегулирован, а у нас — нет. В некоторых случаях суд при желании разрешает журналистам вести видеосъёмку, освещать, в других случаях не разрешает. Здесь должен быть единый регламент или решение Пленума Верховного суда о том, в каких случаях и как можно освещать процесс», — заявил он.

Адвокат отметил, что всё ещё встречаются случаи, когда адвокатам запрещают проносить телефон на судебные заседание, тогда как сторона обвинения свободно использует мобильные устройства.

Он также сказал, что система видеоконференцсвязи в судах работает только на Android. Юрист предложил уницифировать программу, разработав версию в том числе для iOS.