Президент Шавкат Мирзиёев поздравил юношей и девушек Узбекистана с Днём молодёжи, который отмечается 30 июня с 2018 года.

Глава государства напомнил, что «обеспечение прав и интересов молодых людей, воспитание подрастающего поколения гармонично развитыми личностями находится в центре нашего внимания как одно из приоритетных направлений государственной политики».

Он отметил, что в последние годы в стране была создана «уникальная вертикальная система управления в работе с молодёжью. Она даёт возможность через молодёжных лидеров — представителей президента в махаллях — на уровне нижнего звена решать многие вопросы молодёжи, связанные с обучением профессии, занятостью, содержательным досугом и социальной поддержкой».

Говоря о молодёжи, занимающейся предпринимательством, успешно выступающей на международных олимпиадах, а также выходе олимпийской сборной Узбекистана впервые в истории на Олимпиаду, Шавкат Мирзиёев отметил: «Вот такая у нас талантливая, образованная и смелая молодёжь! Эти юноши и девушки — достойные представители Нового Узбекистана, наше бесценное богатство и золотой фонд».

«Народ и государство, в котором дети талантливы, образованны, уверены в своих силах и потенциале, стремятся к познанию нового, несомненно, ждёт прекрасное будущее. Мы мобилизуем все наши возможности на то, чтобы воспитать такую молодёжь Узбекистана», — заверил президент.

«Всегда помните, если вы будете дорожить каждым вашим мгновением, жить творчеством и созиданием, безгранично любить свою Родину, то обязательно достигнете высоких рубежей», — отметил он.