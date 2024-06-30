Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов 29 июня подписал постановление о запрете привлекать граждан к массовым мероприятиям путём бесплатной раздачи разных товаров.

Согласно документу, запрещается привлекать граждан к массовым мероприятиям путём бесплатной раздачи продуктов питания, товаров, товарно-материальных ценностей или их продажи по «чрезмерно заниженным» ценам в рамках рекламы, акции и других целей.

Министерству внутренних дел и Национальной гвардии поручено усилить надзор за исполнением этого требования со стороны организаторов массовых мероприятий и администраций объектов, а также привлекать их к административной ответственности при нарушении правил.

Напомним, 1 июня по случаю Международного дня защиты детей в парке «Ашхабад» в Ташкенте объявили акцию по бесплатной раздаче 20 тысяч мягких игрушек. Это привело к образованию 10-балльных пробок на многих улицах, в парке собралось около 40 тысяч человек, что создало опасность для граждан. Директор, его заместитель и глава отдела рекламы парка были арестованы на 15 суток за нарушение правил проведения массовых мероприятий и другие нарушения.