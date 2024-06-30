В Узбекистане планируется штрафовать энергоснабжающие предприятия за веерные отключения электроэнергии. Об этом говорилось на открытом диалоге для представителей сфер финансов, юриспруденции, консалтинга, связи и IT 29 июня.

Представитель IT-компании Абдукаххор Тошмухамедов пожаловался на частые отключения электроэнергии.

«IT начинается, когда есть свет, и заканчивается, когда его нет. Надо перейти на штрафы в работе электросетей. Например, с началом лета ежедневно свет отключается на 3−4 часа. Несмотря на то, что цены перешли на коммерческие (имеется в виде повышение тарифов — ред.), у них нет ответственности [перед потребителями]. Каждый день свет отключается в одно время. Было бы хорошо это как-то отрегулировать», — заявил он.

Бизнесмен отметил, что у компании есть ответственность перед зарубежными партнёрами, и им необходимо выплачивать штрафы за нарушение коммерческих обязательств.

Бизнес-омбудсман Дилмурод Касимов признал проблему с отключениями энергоснабжения, указав, что она касается и других отраслей экономики, включая производство.

«Мы сейчас разрабатываем предложение по поводу ответственности электросетей за отключение света без предупреждения. Отключения происходят каждый день, у некоторых могут быть сбои, но никто не может дать гарантии. Однако за отключение без предупреждения и в других случаях должна быть ответственность, поскольку у предпринимателей может остановиться деятельность», — сказал он.

В июле 2020 года депутат Максуда Ворисова (была кандидатом в президенты от партии НДПУ на выборах 2021 года) заявила, что договоры об оказании коммунальных услуг должны быть полностью пересмотрены . «За просрочку платежа потребитель платит штраф либо его отключают от сети. Но если подача электроэнергии прекращается без предупреждений, то в отношении поставщика меры не принимаются», — отмечала парламентарий.

В ноябре 2022 года в Народно-демократической партии заявляли, что за отключения электричества потребителям должны выплачивать штрафы или возмещать ущерб. Права абонентов, закреплённых в законе «О защите прав потребителей», систематически нарушаются предприятиями-поставщиками энергоресурсов. Электроэнергия и газ поставляются потребителям на условиях предоплаты, и отключения зачастую производятся без предупреждения.

«Газета.uz» рассказывала, как в сентябре 2023 года в Ташкенте минимум два крупных завода по выпуску электродов и стеклопосуды остались без энергоснабжения. В компаниях заявляли, что их отключили от электричества без предупреждения за отсутствие солнечных панелей. Из-за простоя оборудования и испорченной продукции они понесли крупный ущерб.

В феврале 2024 года в кенгаше хокимията Ташкента сообщили, что в типовой договор электроснабжения ожидается внесение поправок. Они позволят населению и предпринимателям Узбекистана через суд требовать возмещения ущерба, возникшего из-за перебоев в поставках электроэнергии или отключения без причины.